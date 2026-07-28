Trump recibe a un ansioso Netanyahu mientras sigue empantanado en la guerra de Irán

Benjamin Netanyahu tiene marcado en su calendario el 27 de octubre, cuando se juega su futuro político en las elecciones legislativas de Israel. Y por eso ansía el encuentro de este martes con Donald Trump, una foto que lleva semanas buscando y que por fin va a tener, después de ciertas tensiones con la Casa Blanca por su ofensiva sobre Líbano, que boicoteó sistemáticamente el acuerdo de entendimiento entre EE.UU. e Irán.

Trump, por su parte, tiene apuntado el 3 de noviembre, día en que se celebran las elecciones legislativas de mitad de mandato que pueden poner fin al poder absoluto del presidente estadounidense. Y por eso busca a la desesperada una paz con Irán que le permita llegar a las urnas con los precios de los combustibles controlados y una victoria bajo el brazo que justifique estos meses de derroche económico militar –el Pentágono está pidiendo 95.000 millones extra para Irán–, los 18 soldados estadounidenses muertos y la disrupción del comercio petrolero y energético mundial por una guerra que motivó el bloqueo del estrecho de Ormuz.

“Tenemos pocas diferencias, estamos bastante cerca”, afirmó el presidente de Estados Unidos este lunes sobre la posición con respecto a Irán de él y el primer ministro israelí, a quien recibe este martes en la Casa Blanca: “Irán recibió un duro golpe en los últimos 14 días y nos pidió muy amablemente: 'Por favor, paren. Reunámonos'. Y en eso estamos ahora mismo. Veremos qué pasa si no llegamos a un acuerdo, volveremos a lo mismo”.

Preguntado por qué quiere Netanyahu en relación con las negociaciones con Irán, Trump afirmó: “Bibi fue genial. Trabajamos muy bien juntos. Y si observa la situación de Irán ahora, están al 8% de lo que eran hace cuatro meses. Están al 8% de lo que eran hace cuatro meses. Así que ya veremos cómo termina todo esto”.

Otro asunto que divide a Trump y Netanyahu es la disposición del presidente de EE.UU. a vender aviones F-35 a Turquía, aliado de la OTAN pero enemigo de Israel. “Turquía ha sido un gran aliado para mí”, afirmó Trumo: “Hizo un muy buen trabajo con Siria. Es amigo mío [Erdogan], y nadie me dice qué debemos vender. Turquía ha sido un aliado tremendo para mí, Turquía no es muy partidaria de Israel y no es muy partidaria de Bibi, pero fueron geniales conmigo, es un país muy poderoso, tiene un ejército tremendo que cuenta con un gran equipamiento”.

Trump protege a Netanyahu de la CPI

La visita de Netanyahu también se produce después de que el presidente de EE.UU. haya reprochado al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, su disposición a poner ante el Tribunal de La Haya al primer ministro israelí aprovechando su paso por la Asamblea General de la ONU en septiembre.

Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), la misma que quiere desmantelar EE.UU., por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el contexto del genocidio en Gaza entre al menos octubre de 2023 y mayo de 2024.

Mamdani afirmó el pasado martes en un video difundido en redes sociales que “Netanyahu es un criminal de guerra, el artífice de un genocidio horrendo contra el pueblo palestino, responsable de la muerte de más de 73.000 personas y de las mutilaciones sufridas por decenas de miles de niños. Nosotros, como estadounidenses, pagamos por las bombas que causan estas muertes”.

El alcalde de Nueva York difundió ese video pocos días después de declarar a The New York Times que estaba trabajando con su equipo legal sobre cómo llevar a cabo el arresto de Netanyahu por sus crímenes de guerra.

En el video, añadía: “Coincido con la CPI [Corte Penal Internacional] en que Benjamin Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes, al igual que cualquier otra persona acusada por dicho tribunal. Mi administración examinó todas las vías disponibles según la legislación vigente para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en caso de que Benjamin Netanyahu visitara la ciudad. Está claro que no tenemos la autoridad legal para hacer efectiva esta orden. El gobierno federal, sin embargo, sí la tiene. Por ello, les insto a que se sumen a la CPI y ejecuten esta orden. Y quiero ser igual de claro: Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York, como tampoco lo es ningún otro criminal de guerra en libertad”.

Trump, por su parte, se alineó con Netanyahu, una vez más: “Benjamin Netanyahu no será arrestado, bajo ninguna circunstancia, mientras se encuentre en EE.UU. Está luchando contra la República Islámica de Irán, que recientemente asesinó a 52.000 manifestantes inocentes [cifra superior a la dada los organismos independientes] y pasó los últimos 47 años matando a soldados estadounidenses y a otras personas. Los únicos que deberían ser arrestados son quienes llevaron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes, algo que los presidentes anteriores debieron haber resuelto hace años”.