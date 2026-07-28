El canciller brasileño citó al embajador argentino y pidió explicaciones por los dichos de Milei contra Lula

El canciller de Brasil, Mauro Vieira, se reunió este lunes con el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Raimondi, para transmitirle el repudio de su Gobierno a los dichos del presidente Javier Milei contra Luiz Inácio “Lula” da Silva y el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Además, le solicitó explicaciones formales.

La convocatoria se produjo en medio del malestar generado por las declaraciones de Milei, quien el sábado criticó a su par brasileño, afirmó que el país enfrenta el factor del “riesgo Lula” y respaldó la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

“Lo que decidan, en el corto plazo, en las urnas, sin lugar a dudas, tendrá ramificaciones en las próximas décadas”, afirmó Milei durante su discurso. En ese marco, convocó al pueblo brasileño “a no dejarse robar el futuro” y a elegir pensando en las generaciones venideras.

Tras las declaraciones, Vieira decidió convocar al embajador argentino. La reunión profundiza la tensión bilateral entre ambos países y marca una nueva escalada en el conflicto diplomático.

Según informó el diario brasileño Folha de S. Paulo, la citación fue decidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil —Itamaraty— luego de que Milei cuestionara a Alexandre de Moraes durante su participación en un acto político encabezado por el senador Flávio Bolsonaro en la ciudad de São Paulo.

La convocatoria también estuvo motivada por declaraciones realizadas por el mandatario argentino en una entrevista, en la que sostuvo que el Gobierno de Lula habría financiado una campaña contra la Argentina.