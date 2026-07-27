Condenan el atropello múltiple en el Orgullo LGTBI de Berlín que dejó un muerto y 29 heridos

Una mujer perdió la vida y otras 29 personas quedaron heridas en un atropello múltiple ocurrido este sábado en Berlín durante la celebración del Día del Orgullo LGTBI de la capital alemana y que las autoridades consideran como un “atentado islamista”, según el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt.

Poco después de las 18.34 horas, según informa el diario alemán Bild, el presunto conductor de la camioneta que provocó el atropello mortal, Abdul Ballout, fue abatido por un grupo de policías de élite durante un tiroteo como consecuencia de una redada policial en el distrito berlinés de Spandau. Como resultado de las heridas sufridas, Ballout, de origen libanés, perdió la vida.

“Partimos de la base de que hay 29 heridos, algunos de ellos graves”, dijo Dobrindt en una declaración a los medios en el Tiergarten, el gran parque del centro de Berlín en el que el sábado se celebraba el fin de fiesta del Día del Ogullo LGBTI y en el que el sospechoso, de 21 años, entró conduciendo una camioneta para atropellar a los participantes del evento. Cuando salió del vehículo, también atacó con un arma blanca a varias personas que se encontraban allí.

“Todo lo que vemos aquí indica que nos enfrentamos a un atentado islamista”, señaló el ministro, que añadió: que el agresaro ya había llamado la atención en el pasado “por su historial delictivo, su radicalización y una pertenencia a la escena islamista”. Sus actividades criminales y radicalización, según Dobrindt, llevaron a una “condena en Berlín de un año y diez meses de prisión”, que quedó en suspenso en contra del criterio de la Fiscalía.

Según el diario alemán Bild, no se cree que haya actuado solo sino que habría contado con la ayuda de un cómplice cuya identidad aún se desconoce. Además, el principal sospechoso, a quien se atribuía una ideología islamista radical, que la Policía alemana considera el hipotético motivo detrás del acto que se investiga como un atentado terrorista, estuvo internado en un centro juvenil hasta el mes de mayo.

Merz denuncia un acto atroz

Los hechos generaron la condena del canciller Friedrich Merz, quien expresó su solidaridad con las víctimas en un comunicado en el que dio cuenta de que seguía de cerca la situación junto a su ministro del Interior, Alexander Dobrindt. “El canciller y el ministro del Interior piensan en las víctimas y sus familiares”, señalo la Cancillería Federal en un comunicado. Ambos agradecieron a las fuerzas de seguridad su intervención y “se comprometerán con especial firmeza a esclarecer y castigar este acto atroz”.

También condenó los hechos el alcalde de Berlín, Kai Wegner, quien acudió a la zona afectada, situada no lejos de la emblemática puerta de Brandeburgo y en la que cientos de miles de personas habían celebrado como todos los años el Día del Orgullo LGBTI, conocido en Alemania como CSD.

Las siglas CSD vienen de 'Christopher Street Day', que aluden al nombre de la Calle Christopher del barrio neoyorquino de Greenwich Village, escenario de unas protestas en el verano de 1969, tras una redada policial, consideradas como uno de los hitos del movimiento por los derechos de los homosexuales.

Reacciones

Varios países como Bélgica, Francia, Italia y España condenaron el ataque. También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se solidarizó con las víctimas del atropello masivo en el Día del Orgullo LGBTI en Berlín y señaló que esta celebración es “sinónimo de los valores fundamentales de la UE”.

“Expreso mi más sincero pésame a las víctimas del atentado perpetrado contra el desfile del Christopher Street Day (CSD) de Berlín, así como a sus familiares y amigos”, dijo la mandataria europea a través de redes sociales.

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también trasladó sus condolencias a las víctimas, a sus familias y a todos los presentes. “El odio y la violencia no tienen cabida en nuestra Europa de libertad y respeto. Seguiremos manteniéndonos unidos frente a quienes pretenden sembrar el miedo y la división”, aseguró.

De una fiesta a un atropello con un muerto

Tras el atropello, Wegner condenó un “hecho horrible” que marcó una jornada que se había celebrado en un ambiente festivo, pacífico y muy bien organizado, aunque reconoció que las autoridades deben analizar aún cómo un coche pudo entrar en la zona donde se encontraban los participantes de la fiesta.

“Pasamos de una manifestación pacífica, llena de amor y alegría a un acto con un muerto y muchos heridos”, lamentó Wegner. “Berlín es la ciudad de la libertad y de la diversidad y se va a seguir posicionando así”, abundó el alcalde de la ciudad-estado de Berlín.

Tras el atropello se movilizaron varios centenares de agentes, además un centenar de operativos de los servicios sanitarios, entre ambulancias y bomberos en una zona que quedó acordonada, convertida en una escena del crimen.

Con información de la agencia EFE