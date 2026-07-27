El ministro de Hacienda de Brasil llama “payaso” a Milei y cuestiona la economía argentina

El ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, calificó de “payaso” al presidente de Argentina, Javier Milei, y aseguró que la economía de ese país está peor que la brasileña, en medio de la crisis bilateral por los ataques de Milei a su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva.

“El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho más alto, la deuda pública es mucho más alta y la inflación es mucho más alta”, dijo Durigan este lunes en una entrevista a la emisora Radio Jornal de Pernambuco.

El ministro abogó por “no seguir la corriente a esas personas que dicen que esto va a convertirse en un apocalipsis”.

Brasil y Argentina se han enfrascado en una crisis diplomática tras las declaraciones de Milei contra Lula y la Corte Suprema de Brasil el sábado en São Paulo, donde participó en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre.

El líder argentino se refirió a Lula como “presidiario” y “ladrón”, en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil.

En este sentido, mencionó la existencia de un supuesto “riesgo Lula” en el mercado financiero por sus políticas sociales y apoyó abiertamente a Flávio Bolsonaro como el único candidato capaz de “parar a la basura socialista” en las urnas.

Brasil respondió por la vía diplomática. Llamó a consultas el domingo a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi.

Con todo, Durigan subrayó que “no está todo resuelto” en la economía brasileña, la mayor de América Latina, y citó, por ejemplo, los elevados tipos de interés, actualmente en el 14,25% anual.

Sin embargo, el ministro descartó una recesión para este año y reafirmó las previsiones que indican un crecimiento del producto interior bruto (PIB) del 2%.

Además, recordó que el desempleo en el país está en sus niveles más bajos de la historia, en torno al 6%, con una inflación bajo control (4,64% interanual) y récords en la balanza comercial.

Canciller brasileño califica de “provocación sin precedentes” las declaraciones de Milei

El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, afirmó este lunes que las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, contra su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, durante la presentación de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en São Paulo, fueron “una provocación sin precedentes”.

En declaraciones al medio argentino Infobae, Vieira dijo: “Fue una provocación sin precedentes en la historia de más de 200 años de relaciones bilaterales, algo totalmente fuera de lugar”.

Durante su discurso en la convención del Partido Liberal (PL) de Brasil, el mandatario argentino calificó a Lula da Silva de “ladrón” y le recriminó “diseminar el socialismo” en América Latina.

También dijo que el presidente progresista ha llevado a Brasil, a su juicio, hacia una crisis fiscal.

Las declaraciones del canciller tuvieron lugar en la antesala de una reunión con el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, quien viajó en la madrugada de este lunes a Brasilia tras ser llamado a consultas por la crisis diplomática desatada por las ofensas de Milei.

“Vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”, afirmó Vieira sobre Milei.

El jefe de la diplomacia brasileña agregó: “No nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”.

La Cancillería brasileña informó el domingo que Vieira convocó al embajador de Argentina en Brasilia, Daniel Raimondi, para transmitirle el “repudio” del Gobierno brasileño por las declaraciones de Milei y exigir explicaciones sobre su comportamiento durante su visita privada a Brasil.

Durante su intervención, el mandatario argentino también calificó de “basura calva” al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) por golpismo.

Milei también cuestionó la decisión de De Moraes de negarle autorización para visitar al líder ultraderechista, quien cumple prisión domiciliaria en su residencia de Brasilia.

“La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando Lula se cansó de recibir dirigentes extranjeros mientras estuvo preso”, dijo Milei, quien manifestó que esa decisión constituye “una clara demostración de la injusticia de su detención y del carácter vengativo de sus responsables”.

En medio del conflicto diplomático, el presidente argentino cargó también contra Brasil en una entrevista con Radio Mitre, en la que aseguró que el Gobierno de Lula da Silva financió una campaña contra Argentina en redes sociales durante el Mundial.

Argumentó que esa supuesta ofensiva contó con apoyo de México y del Partido Demócrata de Estados Unidos.

EFE