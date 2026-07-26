Sin anuncios sobre las retenciones, Milei prometió eliminarlas con los recursos que genere la energía y la minería

El presidente Javier Milei inauguró este domingo la 138° Exposición Rural de Palermo sin anunciar nuevas bajas de retenciones, pero con una promesa dirigida al sector agropecuario: avanzar hacia su eliminación a medida que crezcan las exportaciones de energía y minería y esos sectores permitan generar los recursos que hoy aporta el campo al fisco.

El planteo llegó en respuesta al reclamo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien minutos antes había exigido que los derechos de exportación “dejen de existir por ley y para siempre”. Según señaló el dirigente, desde 2002 el Estado recaudó unos 215.000 millones de dólares a través de ese tributo.

“Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido”, afirmó Milei durante un discurso de casi 40 minutos. El mandatario aseguró que eliminarlas es una “obsesión” de su gobierno, pero rechazó hacerlo de manera que pueda poner en riesgo las cuentas públicas.

“No le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos”, sostuvo.

La estrategia oficial, explicó, es que el crecimiento de las exportaciones energéticas y mineras permita reemplazar progresivamente los recursos que el Estado obtiene de las retenciones al agro. “El crecimiento de la producción energética y minera permitirá generar los recursos necesarios para seguir reduciendo impuestos hasta eliminarlos por completo”, afirmó.

Milei insistió, de todos modos, en que cualquier nueva reducción impositiva estará condicionada al equilibrio fiscal. “No hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido”, dijo, y advirtió que abandonar ese camino implicaría, según su definición, el regreso de “las diez plagas de Egipto”.

“Todo lo que lograron fue con una mano atada a la espalda”, afirmó Milei, quien prometió que el productor continuará acercándose al precio internacional pleno. Según sus datos, la reducción de retenciones permitió mejorar la relación entre los precios de Rosario y Chicago hasta un 19% en el maíz y un 12% en la soja. También sostuvo que el productor sojero pasó de recibir alrededor del 65% del valor internacional a percibir cerca del 75%.

La promesa de un “campo radicalmente distinto”

Milei definió a los productores agropecuarios como “héroes” y aseguró que la Argentina atraviesa un cambio de paradigma. “Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, afirmó al comienzo de su discurso.

El mandatario volvió a cuestionar las políticas aplicadas durante las últimas décadas y sostuvo que el sector fue convertido en “el pagador de última instancia de la Argentina”, sometido a impuestos, cepos, cupos y controles de precios.

“En vez de pagarle con justicia al campo por lo que había hecho por el país, lo castigó con impuestos, cepos, cupos y precios máximos. Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”, afirmó.

En esa línea, defendió el proceso de desregulación impulsado desde el inicio de su gestión y aseguró que su Gobierno fue quitando “una por una las capas de estatismo” que, según su diagnóstico, afectaban a la actividad agropecuaria.

Entre las medidas mencionó el levantamiento del cepo cambiario y la eliminación del Impuesto PAIS, la reducción de aranceles para fertilizantes, herbicidas y maquinaria agrícola, la autorización para importar maquinaria usada, el régimen especial del RIGI para inversiones agropecuarias y la digitalización de trámites laborales.

También destacó la reducción del IVA para sistemas de riego y las reformas en el Senasa, la eliminación del peso mínimo de faena, el levantamiento de restricciones para exportar ganado en pie y cortes bovinos, la digitalización del movimiento de carne y la eliminación del RUCA.

A esa lista sumó la ampliación de la circulación de bitrenes, la privatización del Belgrano Cargas y el nuevo plan sanitario para la vacunación contra la fiebre aftosa, que, según afirmó, permitirá un ahorro de unos 25 millones de dólares para el sector.

“De las más de 16.000 reformas que llevamos hechas, más de mil fueron para liberar específicamente al campo”, aseguró.

Inversiones, propiedad privada y financiamiento

Otro de los ejes del discurso fue el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que el Gobierno impulsa en el Congreso. Milei sostuvo que la iniciativa permitirá generar un marco de mayor seguridad jurídica y atraer inversiones al sector agropecuario.

Según sus estimaciones, la aprobación de la norma podría impulsar inversiones por 15.000 millones de dólares en actividades como la industria forestal, la lechería, el riego y distintas economías regionales.

El presidente también defendió el proyecto para modificar el régimen de navegación de los ríos, ampliar la hidrovía y habilitar nuevos puertos privados. La iniciativa, sostuvo, permitirá reducir los costos logísticos y mejorar las condiciones para los productores, especialmente en las provincias del norte.

En materia de financiamiento, destacó la desregulación del mercado de warrants, la creación del pagaré mercancía y la flexibilización del mercado de capitales para ampliar las opciones de crédito e inversión para los productores.

Más mercados y conectividad para las zonas rurales

Milei también puso el foco en la apertura de mercados internacionales y aseguró que durante su gestión se habilitaron más de 500 destinos para productos argentinos. Entre los avances mencionó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, las negociaciones con Singapur y la llegada de productos nacionales a mercados como Indonesia, Japón, India, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

En el plano tecnológico, celebró la expansión del servicio satelital de Starlink y anunció que 6.000 escuelas rurales recibirán kits de conectividad, mientras que el Enacom financiará un año adicional del servicio.

“Gracias, Elon”, expresó el Presidente al referirse al empresario Elon Musk.

“El campo va a producir récord tras récord”

En el tramo final de su discurso, Milei proyectó una fuerte expansión de la producción agropecuaria y aseguró que la Argentina está en condiciones de duplicar la cosecha de granos hasta alcanzar las 300 millones de toneladas.

“El campo que se viene va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio”, afirmó.

El mandatario también sostuvo que el capital internacional “está volviendo a votar por la Argentina” y volvió a reivindicar su objetivo de recuperar el lugar que el país ocupó históricamente entre las economías más prósperas del mundo.

“Queremos volver al país que cuando le dio libertad al campo se convirtió en el granero del mundo y en una de las naciones más ricas del planeta”, concluyó.