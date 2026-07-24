Milei respaldará en Brasil a Flávio Bolsonaro y regresará para inaugurar una Rural en plena disputa por su conducción

Javier Milei volverá a repartir su agenda entre la construcción de una nueva derecha regional y los frentes políticos que empiezan a abrirse puertas adentro de su propio gobierno. Este viernes por la noche partirá rumbo a San Pablo para participar del Congreso del Partido Liberal, donde respaldará públicamente la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre en Brasil. Apenas unas horas después regresará a Buenos Aires para encabezar la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, un acto que la Casa Rosada decidió reprogramar para compatibilizar ambas actividades y garantizar la presencia del mandatario.

La secuencia resume dos de las prioridades políticas que Milei busca sostener en simultáneo. Por un lado, su intento de consolidarse como uno de los principales referentes de la derecha latinoamericana. Por el otro, la necesidad de preservar su relación con uno de los sectores económicos y sociales más cercanos al oficialismo, en momentos en que la disputa por la conducción de la Sociedad Rural Argentina (SRA) comenzó a exhibir diferencias que ya no se limitan a la vida interna de la entidad.

El viaje a Brasil tendrá un contenido político explícito. Milei compartirá escenario con el hijo de Jair Bolsonaro, heredero de la estructura partidaria y del capital electoral construido por su padre, en un gesto de apoyo directo a su campaña presidencial. No se tratará simplemente de una participación protocolar en un congreso partidario: el Presidente argentino llegará a San Pablo para acompañar la consagración del senador como candidato del Partido Liberal y volverá a intervenir, esta vez sin matices, en la política interna del principal socio comercial de la Argentina.

La apuesta tiene además una dimensión personal. El vínculo de Milei con los Bolsonaro se consolidó durante los últimos años a través de sucesivos encuentros en foros conservadores, especialmente en las distintas ediciones de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) convertida en una suerte de espacio natural de socialización para la nueva derecha global. En ese circuito, el mandatario argentino encontró interlocutores dispuestos a celebrar su programa económico y su discurso contra la izquierda, mientras él ofrecía a cambio el prestigio internacional de un presidente en ejercicio.

Milei también pretendía aprovechar su paso por Brasil para viajar a Brasilia y encontrarse con Bolsonaro padre. El plan había sido anticipado por el propio Presidente, pero terminó chocando con las restricciones judiciales que pesan sobre el exmandatario brasileño. Un nuevo fallo del Supremo Tribunal Federal endureció las condiciones de su prisión domiciliaria y bloqueó la posibilidad de que recibiera la visita del jefe de Estado argentino.

Pero la escala brasileña será apenas el primer tramo de una agenda internacional mucho más amplia. El propio Presidente adelantó que, una vez concluida la inauguración de la Exposición Rural de Palermo, volverá a salir del país para asistir el 28 de julio a la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori en Perú. La presencia de Milei en Lima tendrá un fuerte contenido político: la líder de Fuerza Popular, hija del expresidente Alberto Fujimori, forma parte del universo de dirigentes con los que el mandatario argentino busca consolidar una red de alianzas de la nueva derecha latinoamericana.

La gira continuará luego en Colombia, donde Milei participará de la asunción de Abelardo de la Espriella, y tendría además una escala en Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa. Según explicó el propio jefe de Estado, aprovechará ese encuentro para avanzar en la firma de nuevos acuerdos bilaterales. Más que una sucesión de ceremonias protocolares, el recorrido refleja una estrategia de política exterior que mantiene una relación cada vez más distante con los gobiernos progresistas del continente.

Esa lógica volvió a quedar expuesta semanas atrás, cuando Milei recibió a Flávio Bolsonaro en la Quinta de Olivos mientras Luiz Inácio Lula da Silva encabezaba en Paraguay una nueva cumbre del Mercosur. La ausencia del mandatario argentino no pasó inadvertida entre sus pares, pero en la Casa Rosada privilegiaron la fotografía con el senador brasileño.

Interna en la Sociedad Rural

El regreso al país tras el viaje fugaz a Brasil, sin embargo, depositará a Milei en una escena menos cómoda. El domingo encabezará la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, una ceremonia tradicionalmente favorable para los gobiernos identificados con el campo, pero que este año llega atravesada por una disputa de poder que empezó a proyectarse sobre el propio oficialismo.

La presencia del libertario obligó a modificar el cronograma previsto originalmente. La Casa Rosada incorporó la actividad a la agenda oficial y acordó postergar la apertura para que Milei pudiera regresar a tiempo desde San Pablo. La decisión confirma el valor político que el Gobierno le asigna a la relación con el sector agropecuario, pero también coloca al mandatario en el centro de una campaña interna que hasta hace pocas semanas se desarrollaba con relativa discreción dentro de la SRA.

La entidad renovará sus autoridades el próximo 9 de septiembre. El actual presidente, Nicolás Pino, buscará continuar al frente de la institución, mientras Marcos Pereda y Santos Zuberbühler competirán desde la lista Renovación con Unidad. Lo que parecía una discusión estrictamente corporativa comenzó a cambiar de escala cuando Patricia Bullrich recorrió la exposición junto a los candidatos opositores, posó para fotografías, se mostró afectuosa con ambos y participó de un video que luego fue difundido por la propia agrupación.

Aunque la senadora buscó preservar cierta ambigüedad, el propio Pereda confirmó que mantiene una relación de larga data con Bullrich y que el encuentro existió. “Patricia es una persona que, más allá de sus cargos políticos, tiene una relación histórica y hasta familiar con nosotros”, sostuvo en una entrevista con Perfil. Sin embargo, evitó adjudicarle un respaldo explícito a su candidatura. “Tiene la necesidad de mantenerse neutral. Es una situación de una gremial del campo que tiene su propia interna y no creo que esté tomando ninguna postura”, afirmó.

El gesto, sin embargo, no pasó inadvertido. Karina Milei mantiene una relación de estrecha cercanía con Pino y, dentro de la entidad, dan por hecho que la Casa Rosada observa con buenos ojos su continuidad. La secretaria general de la Presidencia fue construyendo durante estos años de gobierno libertario un vínculo directo con el dirigente ruralista, que se convirtió en uno de los interlocutores más frecuentes del Gobierno dentro del sector agropecuario. La aparición de Bullrich junto a sus adversarios fue leída, por eso, como algo más que una recorrida casual.

PL/MC