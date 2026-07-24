Día Internacional del Tequila: ¿por qué se celebra el 24 de julio?

El tequila, una bebida destilada que se consume en buena parte del mundo, y muchas veces acompañada de sal y limón, es además el trago emblemático de México y tiene su día internacional el 24 de julio.

Se asegura que su origen se remonta al siglo XVI, cuando en los campos de agave azul de la región de Tequila, en el estado de Jalisco, comenzaron a producirlo artesanalmente, aunque se extendió a las zonas de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas.

El 24 de julio de 2006, la UNESCO declaró Patrimonio Mundial al paisaje agavero y a las antiguas instalaciones industriales de la localidad de Tequila, en Jalisco, reconociendo su valor cultural, agrícola e histórico, y desde entonces, quedó establecida como el Día Internacional del Tequila.

Cómo se elabora el tequila

Los especialistas dicen que un buen tequila no es un proceso breve, ya que la planta de agave azul requiere entre 8 y 10 años para alcanzar su “madurez óptima”, y recién luego se inicia una cadena de etapas que terminan en una bebida de calidad:

Jima: tras la cosecha, se procede a cortar las hojas del agave, dejando solo la piña, núcleo que concentra la mayor cantidad de azúcares.

Cocción: las piñas, partidas por la mitad, se acomodan manualmente en hornos, donde permanecen durante 48 horas.

Molienda: una vez cocidas, se muelen para extraer los azúcares y obtener el jugo base con el que se elabora el mosto.

Fermentación: ese jugo, o aguamiel, se fermenta utilizando levaduras, transformando los azúcares en alcohol.

Destilación: el líquido fermentado se somete a una doble destilación en alambiques o columnas, para purificarlo y elevar su grado alcohólico.

Maduración: según el tipo de tequila deseado, el producto se añeja en barricas por diferentes períodos.

Los distintos tipos de tequila

Existen dos grandes categorías: por un lado, el tequila elaborado exclusivamente a partir del azúcar del agave; por otro, el que se produce con una mezcla de azúcares, donde al menos el 50% debe provenir del agave.

Además, según el tiempo de maduración en barrica, se reconocen las siguientes variedades:

Tequila blanco: es cristalino y se embotella directamente tras la destilación.

Tequila reposado: permanece al menos dos meses en barricas de madera.

Tequila añejo: envejece por un mínimo de doce meses.

Tequila extra añejo: madura durante al menos tres años, adquiriendo sabores más complejos.

La historia del tequila

El tequila es una bebida con profundas raíces históricas, cuya elaboración se remonta al siglo XVI, y su nombre proviene de la región donde comenzó a producirse, y que actualmente concentra una gran cantidad de fábricas dedicadas a su producción.

La palabra tequila tiene un origen en la lengua náhuatl, y surge de la combinación de “tequitl”, que significa trabajo u oficio, y “tlan”, que indica lugar, lo que en conjunto remite a un “lugar de trabajo”. No obstante, otra interpretación complementaria señala que la palabra hace referencia a la obsidiana, una piedra característica de la región, que en aquella época se tallaba para confeccionar herramientas.

En aquellos tiempos, estas piedras recibían el nombre de tecatlis, y quienes las trabajaban eran conocidos como tecuilos. Con el paso del tiempo, por costumbre, el lugar donde vivían estos artesanos comenzó a llamarse Tecuila, hasta que finalmente derivó en Tequila.

CC