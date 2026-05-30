Por qué el alcohol nos hace sentir felices y tristes a la vez, y qué otros efectos tiene en nuestro cuerpo

Pienses lo que pienses del alcohol, hay que reconocer que es muy versátil. Desde que los primeros humanos empezaron a machacar fruta y a dejarla reposar en vasijas para bebérsela unos días después, recurrimos a él para celebrar y compartir nuestras penas, para lidiar con la ansiedad y para potenciar nuestra creatividad. Lo usamos para ganar confianza y terminar con el aburrimiento, para ponernos de humor para salir y para dormir (aunque no sea lo ideal). Mientras que la mayoría de las sustancias que alteran la mente tienen uno o dos usos específicos, el alcohol lo hace todo. Probablemente por eso ha sido tan omnipresente a lo largo de la historia de la humanidad, y por eso puede ser tan difícil dejarlo por completo.

“Muchas veces decimos que el alcohol es farmacológicamente promiscuo”, afirma el Dr. Rayyan Zafar, neuropsicofarmacólogo del Imperial College de Londres. “No solo te calma: puede estimular las vías de recompensa, atenuar las señales de amenaza, liberar opioides endógenos que alivian el dolor o el estrés, alterar la toma de decisiones y cambiar el estado de ánimo, todo al mismo tiempo”.

A modo de comparación, sabemos que la cocaína actúa principalmente sobre nuestros sistemas de dopamina y noradrenalina (que regulan la motivación, el estado de alerta y la energía), que la MDMA estimula principalmente la liberación de serotonina y oxitocina (que mejoran el estado de ánimo, la empatía y los vínculos sociales), y que los opiáceos, como la heroína, actúan sobre el sistema de endorfinas (que induce una relajación profunda y euforia). El alcohol afecta a todos ellos, y también a los dos neurotransmisores más comunes del sistema nervioso: el glutamato, que activa las neuronas para que puedan enviar información, y el ácido gamma-aminobutírico (casi siempre abreviado como GABA), que ralentiza o bloquea ciertas señales para ayudar al cerebro a relajarse.

“El alcohol llega al cerebro en cuestión de minutos, y lo primero que hace es empezar a alterar el equilibrio entre estos dos mensajeros químicos inhibidores y excitadores”, afirma Zafar. “Potencia el GABA y atenúa el glutamato, por lo que esa sensación inicial de ”embriaguez“ se debe a que la corteza frontal —la parte del cerebro responsable del juicio, el autocontrol y la autorregulación— empieza a desconectarse. Esto va acompañado de la liberación de dopamina y endorfinas en los circuitos de recompensa, que te aportan motivación, relajación y energía. Por eso, las personas se sienten más relajadas, más habladoras y menos inhibidas socialmente”.

El alcohol llega al cerebro en cuestión de minutos, y lo primero que hace es empezar a alterar el equilibrio entre estos dos mensajeros químicos inhibidores y excitadores

A medida que aumenta la concentración de alcohol en el torrente sanguíneo, este empieza a afectar a regiones cerebrales más profundas y primitivas, como el cerebelo —que coordina el movimiento— y el tronco encefálico —que regula funciones básicas como la frecuencia cardíaca y la respiración—. “Primero desactiva progresivamente los sistemas de control de orden superior y, a continuación, los circuitos que nos permiten mantener la coordinación física”, explica Zafar. Esto significa que el habla se vuelve pastosa, el equilibrio se tambalea y los tiempos de reacción se ralentizan. Si se ignoran todas las señales de advertencia hasta que los niveles de alcohol en sangre alcanzan niveles críticos, el tronco encefálico puede ralentizarse tanto que olvida ordenar a los pulmones que respiren o al corazón que lata.

El equilibrio entre el GABA y el glutamato también es responsable de la sensación de ansiedad o depresión que muchos experimentamos al día siguiente de haber tomado de más, ya que el cuerpo compensa en exceso las sustancias químicas que le estamos introduciendo. “Mientras el alcohol permanece en el organismo, el cerebro compensa sus efectos sedantes activando sus sistemas excitadores, en particular el glutamato y las vías del estrés”, explica Zafar. “Sin embargo, una vez que el alcohol abandona el organismo, esos sistemas compensatorios no se desactivan al instante; en su lugar, te quedás en un estado temporal de hiperexcitación por rebote. Las hormonas del estrés, como el cortisol, pueden permanecer elevadas, la arquitectura del sueño se ve alterada y los sistemas de neurotransmisores se desequilibran temporalmente. El resultado es un cerebro que se siente acelerado pero agotado, ansioso e inquieto”.

Otro factor cada vez mejor comprendido en los efectos del alcohol sobre nuestro estado de ánimo es el eje intestino-cerebro, es decir, la red de comunicación que conecta nuestro sistema nervioso central con el tracto gastrointestinal.

Mientras el alcohol permanece en el organismo, el cerebro compensa sus efectos sedantes activando sus sistemas excitadores, en particular el glutamato y las vías del estrés

“El alcohol puede aumentar la permeabilidad intestinal, provocando lo que muchas veces se denomina 'intestino permeable', que permite que fragmentos bacterianos entren en el torrente sanguíneo”, afirma Zafar. “Estas moléculas desencadenan respuestas inmunitarias y una inflamación de bajo grado, lo que puede afectar al estado de ánimo, la cognición y la fatiga a través del eje intestino-cerebro”. En bebedores empedernidos o crónicos, esto puede provocar problemas de salud a largo plazo, muchos de los cuales probablemente estén relacionados con el estado de ánimo. Y además, seguimos teniendo que lidiar con todos los efectos negativos más conocidos del consumo habitual de alcohol, entre los que se incluyen enfermedades hepáticas, hipertensión arterial, trastornos del sueño y un mayor riesgo de padecer varios tipos de cáncer.

Entonces, ¿en qué situación nos deja esto a nosotros, los que seguimos enganchados a tomarnos de vez en cuando un trago de extracto de fruta fermentada tras un largo día en la oficina? Bueno, en primer lugar, esperemos que en una mejor posición para apreciar la razón por la que muchos de nosotros lo hacemos, para empezar. “Creo que el cambio más útil es dejar de pensar en el alcohol —o en cualquier otra droga psicoactiva recreativa— en términos morales, como ”bueno“ o ”malo“, ”fuerte“ o ”débil“”, afirma Zafar. “El alcohol funciona porque es biológicamente eficaz. Modifica los sistemas de estrés, los circuitos de recompensa y el procesamiento social de formas que resultan útiles en el momento. Comprender el 'porqué' necesitamos el alcohol ayuda a las personas a actuar de forma más consciente. En lugar de preguntarse: '¿Debería tomar?', una mejor pregunta podría ser: '¿Para qué utilizo esta bebida?”.