Caputo negó que haya crisis: “En 2027 la economía se va a llevar puesta la política y el presidente ganará cómodamente”

A diferencia de otros años, quedó a medio llenar el auditorio en la inauguración del Latam Economic Forum este jueves en Golden Center (ex Parque Norte) para escuchar a Luis Caputo. Pero el ministo de Economía no perdió el optimismo en este foro que organiza la financiera Research For Traders, de Darío Epstein, y que suele convocar a parte del empresario de la colectividad judía y cuya recaudación está destinada a la Fundación de Acción Social de la organización judía Jabad Lubavitch y la cooperadora del hospital de niños Ricardo Gutiérrez.

Caputo arrancó planteando la diferencia entre “dato y relato, que es lo que tratan de hacerle creer a la gente que está pasando”. Quiso convencer al público de que los datos coinciden con lo que le pasa a la población. Mencionó que la inflación bajará otra vez en mayo y en los próximos 12 meses el mercado no espera “cimbronazos”. Destacó que en abril hubo récord de exportaciones de bienes, de casi US$9.000 millones, y prevé que este año se llegue a US$100.000 millones. Destacó que la Argentina pasó de importador a exportador de energía, aunque no reconoció que fue gracias al gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno, como reconocen expertos energéticos nada kirchneristas como Daniel Gerold.

El ministro admitió que la inversión extranjera directa en el país está “muy por debajo” entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero quiso mirar el vaso un poco lleno: “Hay muchísimo para crecer, esto muestra todo el potencial que hay”. Subrayó el récord de la cosecha, el de la actividad aérea y, por último, el de la actividad económica. “Parece un chiste ver noticieros o diarios y que te hablen de crisis”, comentó.

Parece un chiste ver noticieros o diarios y que te hablen de crisis Luis Caputo

“No puede haber una divergencia tan grande entre lo que se dice y lo que está pasando”, dijo. Reconoció que “agro, minería, energía y economía del conocimiento por supuesto están motorizando más este crecimiento”, pero no mencionó que se hunden comercio, industria y construcción, los que más empleo generan. Tampoco que los sectores minero y energético ya venían repuntando desde antes de este gobierno o que los servicios informáticos, audiovisuales y profesionales en realidad están blanqueando lo que antes estaba en la informalidad por el cepo cambiario. “No es cierto que estos sectores no generen empleo directo, crean y sobre todo empleo indirecto”, alegó Caputo, aunque claro que si el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) sólo exige 20% de compre local o la oferta de bienes y servicios hechos en Argentina están caros por el tipo de cambio, los impuestos a la producción y los costos logísticos, no hay mucho derrame.

“Los datos son la realidad”, insistió. “Lo otro son encuestas, sensaciones de 2.000 personas. No nos dejemos psicopatear más con lo que se escucha y lo que se ve. Me dicen cómo hacen para aguantar al periodismo. Te dicen que tenés que mostrar empatía. Pero si mostrás empatía, validás. Y los periodistas son muy hábiles en preguntar. Un periodista me dice cuando van a bajar impuestos. La pregunta es cuándo vamos a seguir bajando impuestos. No hemos hecho otra cosa que bajar impuestos”, señaló, momento en que fue aplaudido. Las rebajas tributarias impuestas hasta ahora por el Gobierno se centran en los que más tienen, no en las clases media y baja.

“Te dicen la gente no llega a fin de mes: ¿es la totalidad, es una parte?”, se preguntó el ministro. “Hace dos anos la gente estaba muchísimo peor”, se refirió a la estadística de baja de pobreza. “Hay que focalizarse en lo que efectivamente está pasando, en lo bueno, nadie niega que falte mucho. Mientras en el mundo se valora y celebra todo lo que se está haciendo, acá hay una versión periodística que nada tiene que ver con la realidad. No busco el debate, estoy abriéndole los ojos”, sostuvo.

Y habló del 2027, donde Milei revalidará su título de presidente. “Todos quieren inculcar que el año que viene es electoral. Va a ser lo opuesto a lo que creen los periodistas o el mercado. Van a ser un año totalmente atípico, porque la economía se va a llevar puesto la política, por las inversiones, y el presidente ganará cómodamente”, batieron palmas otra vez entre los empresarios, en su mayoría PyMEs. “No era para aplaudir”, se sonrojó.

Caputo contó que la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la reciente reunión de las 20 economías principales del mundo le habló del modelo argentiino. “Hoy no es casualidad que antes el shock externo (de la guerra de Irán y su impacto en el petróleo) estamos navegándolo como el mejor país en el G20”, dijo. “Ella mostró un gráfico que destacaba que sólo la Argentina reunía dos condiciones positivas: superávit fiscal y energético. A mí me daba vergüenza, bueno, represento a Argentina”, recordó Caputo.

Caputo no dijo que las demás naciones tienen margenes para afrontar el shock con déficit porque tienen acceso a los mercados internacionales de deuda, y él no. Tampoco mencionó que ese saldo fiscal se hizo sobre la base de desinvertir en capital, tanto en infraestructura como educación, lo que complica el futuro económico, o sobre la base de ajustes a jubilados y personas con discapacidad. Y menos que menos admitió que ese balance energético fue fruto de una política dirigista.

AR /MC