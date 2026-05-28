Mery Murúa, Juan Quintero, los legados de Ramón Ayala y Jacinto Piedra y más

Llegó el frío pero ya sabemos que la música es ese fogón que nos mantiene a salvo, también cuando alrededor todo se pone gris y helado. En estos días hay varias fechas para calentarse el alma con canciones. Este viernes nos visita la enorme cantora cordobesa Mery Murúa, una de las voces femeninas más conmovedoras que tiene hoy la música popular argentina. La Mery forma parte de esa camada de músicos cordobeses -Paola Bernal, Juan Iñaki, José Luis Aguirre, entre otros- que supieron construir algo cada vez más escaso: comunidad. Son artistas que se acompañan, se invitan, se producen, se sostienen y hacen crecer una escena lejos de cualquier moda.

A Murúa no solo la admiro muchísimo por su manera de cantar, que mezcla potencia y sensibilidad, sino también por su forma tan valiosa de habitar la música: tiene la capacidad de reunir gente luminosa a su alrededor, donde sea que se presente. Así que seguramente el viernes, además de buena música, habrá mucha gente copada. La cita es a las 21 en Cambalache Club Social y estará acompañada por el maestro Horacio Burgos en la guitarra. Vale decir que Murúa ganó en 2024 un Gardel a mejor canción de folklore por la hermosa “Baile eterno”.

El sábado será el turno del tucumano Juan Quintero, que presenta un concierto especial en Cuerda Mecánica. El tucumano, uno de los músicos más finos y sensibles de su generación, propone esta vez una experiencia acústica total, sin amplificación. Algo casi revolucionario en tiempos de pantallas, volumen y distracción permanente. “Me interesa aprovechar el marco que propone (el auditorio) La Caja de Madera para hacer un concierto sin amplificación. Estoy trabajando una serie de canciones para guitarra y voz y tengo ganas de probarlas en esta experiencia que, para mí, es la más linda: sin cables, sin electricidad, poniendo en juego la potencia del propio cuerpo”, contó Quintero. “La pregunta es qué sucede cuando esa intimidad —la de una canción en casa— se traslada a una ronda un poco más grande. Qué pasa cuando entre todos logramos construir un clima que le dé cobijo a esa voz y a esa guitarra”. La música como refugio compartido.

Quintero formó parte de las dos ediciones celebradas hasta ahora de ¡Falklore!, el ciclo que organizan Mex Urtizberea y Milo J (que el martes se llevó 13 Gardeles, entre otros, por esta genial idea). Acá, compartiendo un clásico de Facundo Cabral.

(Juan Quintero se presenta además el 29 de mayo en la Sala Alejandro Casona con Luis Pescetti)

El domingo 7 agarramos la campera, el mate y nos vamos al anfiteatro del Parque Centenario (chequeen la programación porque siempre hay cosas buenísimas y la entrada es gratuita) porque desde Rosario llega Garupá, el trío que hizo del homenaje a Ramón Ayala su razón de ser. Ya van por el segundo disco, El viejo río que va, confirmando que la obra del gran misionero sigue creciendo incluso después de su partida.

Ramón Ayala murió en diciembre de 2023, a los 96 años. Poeta inmenso, creador del gualambao y autor de clásicos como “El cosechero”, “Posadeña linda” o “El mensú”, fue una de las figuras fundamentales de la música argentina del siglo XX. No solo por sus canciones sino por su manera de mirar el litoral: la selva, el río, el trabajador, la belleza y la injusticia conviviendo en la misma escena. Garupá -integrado por Julián Venegas, Joel Tortul y Homero Chiavarino- aborda esa obra sin solemnidad pero con muchísimo respeto. Hay algo muy hermoso en ver a músicos jóvenes tomar una tradición y volverla presente, devolverle cuerpo y circulación. El repertorio incluye canciones emblemáticas y otras menos transitadas, reafirmando la vigencia de un cancionero que todavía tiene muchísimo para decir.

Y hablando de legados vivos, por estos días el santiagueño Facundo Ramírez lanzó un disco muy especial: Te voy a cantar un sueño, un homenaje a Jacinto Piedra (1955-1991), ese artista inmenso y desbordado que dejó una marca profunda en la música popular argentina pese a una vida breve. Piedra fue uno de esos músicos imposibles de encasillar. Tenía raíz folklórica pero también una sensibilidad un poco rockera, una forma de escribir y de cantar atravesada por la época que le tocó vivir. Sus canciones mezclaban ternura, bronca social, espiritualidad y calle. Y aunque murió muy joven, su obra quedó flotando como una especie de fuego secreto dentro del cancionero santiagueño.

“Las canciones de Jacinto siempre estuvieron quemando mi corazón”, dijo Ramírez en una entrevista reciente sobre un proyecto que empezó a grabarse en 2025 y que ahora finalmente ve la luz. Lejos de buscar una imitación, el músico decidió dialogar con esa obra, casi un territorio sagrado, desde el presente. “Entendí que las canciones de Jacinto debían volver a ser cantadas masivamente y no quedar atrapadas únicamente en su voz”, explicó. El disco mezcla sonoridades folklóricas con climas contemporáneos y suma invitados de lujo: Peteco Carabajal, Raly Barrionuevo, Franco Luciani, el Dúo Coplanacu y varios músicos ligados afectivamente a la historia del “Jashi”.

Otras fechas para agendar

Manu Sija Trío, el 31 de mayo en Bargoglio. El multiinstrumentista tucumano vuelve a reunirse con Guido Martínez y suma a Jerónimo Quaglia para celebrar los diez años de su trío, con el que fusiona folklore argentino y latinoamericano con elementos del jazz y mucha, mucha improvisación.

Nadia Larcher y Andrés Pilar, el 4 de junio en Club Social Cambalache. Según se anunció, la catamarqueña presentará por primera vez adelantos de su próximo disco, Trinar – Los frutos, el que le sigue a Trinar – La Flor, que salió el año pasado. Acompañada en el piano por Pilar, tocarán además canciones de Amor y conocimiento, el disco que grabaron juntos en 2023 sobre poemas de Horacio Pilar. El encuentro de estos dos artistas siempre es una celebración.

Mocchi, el 5 de junio en Quetrén. El uruguayo encabezará el último de los encuentros cósmicos del ciclo Hacernos casa, expresamente pensado para que la música se convierta en refugio en tiempos siniestros. Tocará canciones de todos sus discos y habrá invitados especiales, que, por ahora, serán sorpresa, pero que siempre son cracks.

Victoria Birchner, el 10 de junio en Bargoglio. En el ya tradicional ciclo Miércoles de Victoria, la cantora santafesina recibe esta vez a Yamila Cafrune, Clara Cantore y Tami Meschller junto a Julieta Lizzoli en el piano. Muchos miércoles van ya que Birchner reúne a artistas de todos los palos de la música popular en torno a su figura, para compartir canciones. Y seguramente vendrán muchos más, porque siempre necesitamos vivir la música en compañía.

Bueno, ahí les dejé varios fogoncitos para acercarse. Gracias por leer. Que disfruten. ¡Hasta dentro de dos semanas!

(*) “Raíces” fue un programa radial dedicado a la música de raíz de Argentina y Latinoamérica que la periodista entrerriana Blanca Rébori condujo durante más de 30 años en diferentes emisoras. Titulamos esta columna con ese nombre en homenaje a su labor.