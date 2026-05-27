El Gobierno desmiente que el Gemelo Digital sea de Peter Thiel: “No pertenece a una corporación o individuo en particular”

El Ministerio de Capital Humano salió este miércoles a contener el daño político generado por el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”. A través de un comunicado oficial difundido en su cuenta de X, el organismo que conduce Sandra Pettovello insistió en que el proyecto es de “etapa preliminar”, que su desarrollo “se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas” y que el concepto de gemelo digital “lejos de pertenecer a una corporación o individuo en particular, se trata de una metodología ampliamente adoptada a nivel global”.

El comunicado también ensaya una distinción para blindar el proyecto de las comparaciones incómodas: “Lo novedoso de esta iniciativa no está en el concepto de gemelo digital, sino en que será utilizada por primera vez en lo social”. Ninguno de esos párrafos menciona a Palantir Technologies ni a Peter Thiel. Pero todos apuntan hacia ellos.

La controversia que detonó el comunicado

El viernes pasado, el presidente Javier Milei difundió en sus redes sociales un video del ministerio de Pettovello presentando al “Gemelo Digital Social” como “un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial”. La pieza audiovisual prometía un sistema capaz de “simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real” mediante el cruce de múltiples bases de datos estatales. El propio Milei saludó el anuncio con su ya habitual mezcla de mayúsculas y jerga libertaria: “ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA. MAGA. VLLC!”.

La reacción fue inmediata. Especialistas como el programador y divulgador tecnológico Maximiliano Firtman señaló en X que Palantir —la empresa de análisis de datos ligada a Thiel, quien había visitado a Milei semanas antes y se instaló con su familia en Buenos Aires— vende precisamente un servicio llamado “gemelo digital”. En pocas horas el anuncio gubernamental quedó envuelto en sospechas de que el Estado argentino estaba preparando el terreno para contratar a la compañía.

elDiarioAR reveló previamente el avance de marcos regulatorios orientados a facilitar el ingreso de Palantir al país, en el contexto de los cambios que el gobierno de Milei impulsó en materia de protección de datos personales, seguridad y vigilancia estatal. La empresa fundada por Thiel —también cofundador de PayPal y uno de los principales donantes de Donald Trump— es proveedora de la CIA, el FBI y la NSA, y colaboró en los operativos antimigratorios de la ICE en Estados Unidos, además de haber prestado servicios a las fuerzas israelíes en Gaza.

Lo que el comunicado dice y lo que calla

El texto oficial agrega algunos detalles operativos que el video del viernes omitía. Según el comunicado, el modelo “contará con un diseño multidimensional que le permitirá describir la realidad social actual, explicar las causas de las problemáticas detectadas, predecir escenarios futuros ante posibles cambios y, finalmente, prescribir las acciones necesarias para optimizar los resultados de la gestión”. Capital Humano presenta ese proceso como un salto cualitativo en la administración del Estado: “pasar de la reacción a la anticipación, de la fragmentación a la integración, y de decisiones aisladas a políticas coordinadas basadas en evidencias”.

El texto también precisa que el proyecto se nutrirá de “información disponible en el ámbito de este Ministerio relativa a programas y sistemas, estadísticas públicas, indicadores territoriales, información agregada, y modelos de análisis y simulación”. Y fija una garantía que el video inicial no había ofrecido: que el sistema solo utilizará “datos anonimizados, información estadística, indicadores agregados y modelos de simulación, sin utilizar datos personales”.

Pero esa afirmación colisiona con el silencio que el propio ministerio mantuvo durante días sobre sus fuentes de datos, proveedores tecnológicos y marco legal. La presentación original no incluía fechas, presupuesto, organismos responsables ni referencias a consentimiento informado o anonimización. La Fundación Vía Libre presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante Capital Humano y la Agencia de Acceso a la Información Pública preguntando, específicamente, si hubo reuniones con representantes de Palantir o con el propio Thiel en el marco del desarrollo del proyecto. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso en términos similares.

El comunicado de hoy tampoco responde esas preguntas. Aunque declara que el “objetivo final es construir capacidades de gobierno modernas que permitan comprender mejor fenómenos sociales complejos, coordinar políticas públicas, optimizar los recursos y mejorar el impacto de las decisiones del Gobierno nacional”, no menciona qué arquitectura tecnológica se utilizará, qué empresas podrían participar en las “mesas de trabajo” que el ministerio prometió convocar con el sector privado y académico, ni qué normativa habilitará el procesamiento de datos sociales a escala.

El concepto “gemelo digital” fue acuñado en 2002 en el contexto de la gestión industrial y la NASA lo aplicó desde los años 60 para simular naves espaciales. El texto del ministerio lo reconoce: “Actualmente, gobiernos, universidades y empresas de todo el mundo utilizan este tipo de simulación para optimizar procesos y prever escenarios”. El comunicado tampoco aclara a qué “corporación” o “individuo” alude cuando dice que el gemelo digital no les pertenece.