Tras el giro del FMI, las reservas del Banco Central alcanzaron su nivel más alto en la era Milei

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina alcanzaron este martes su nivel más alto desde la asunción de Javier Milei, luego de que se hiciera efectivo el desembolso de US$1.000 millones aprobado por el Fondo Monetario Internacional.

Según informó la autoridad monetaria, las reservas cerraron en US$47.908 millones, lo que implicó un aumento de US$1.105 millones respecto del viernes pasado y permitió superar el récord previo de US$46.905 millones registrado en febrero.

Además, se trata del mayor nivel de reservas desde octubre de 2019.

El incremento se produjo después de que el directorio del FMI aprobara la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por US$20.000 millones en abril de 2025 y habilitara el envío de un nuevo tramo de financiamiento.

El organismo que conduce Kristalina Georgieva destacó el “impulso reformista” del Gobierno argentino y valoró las mejoras en materia monetaria y cambiaria, aunque advirtió que no se alcanzó la meta de acumulación de reservas pactada originalmente.

De todos modos, el Fondo sostuvo que se cumplieron “la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas”, además de remarcar la implementación de medidas correctivas para acercar las reservas internacionales netas a los objetivos acordados y reducir los diferenciales soberanos.

En el informe técnico difundido tras la revisión, el FMI también cuestionó la metodología utilizada para medir la inflación en la Argentina al considerar desactualizadas las canastas de consumo empleadas para el cálculo del índice de precios.

El documento además volvió a poner el foco sobre el debate fiscal y advirtió que, si se incorporan los pagos de intereses de deuda, el actual superávit financiero podría transformarse en déficit.

En paralelo al ingreso de fondos del FMI, el Banco Central continuó interviniendo en el mercado cambiario. Este martes compró US$112 millones en el Mercado Libre de Cambios y acumuló así 94 ruedas consecutivas con saldo positivo.

Desde el inicio de la denominada “fase 4” del programa monetario, la entidad presidida por Santiago Bausili adquirió US$9.102 millones en el mercado mayorista.

Ese monto representa aproximadamente el 91 % de la meta de acumulación de reservas fijada para 2026, establecida inicialmente en US$10.000 millones, aunque con posibilidad de ampliarse hasta US$17.000 millones según evolucione la demanda de dinero y la liquidez cambiaria.

Con información de la agencia NA