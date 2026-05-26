Netanyahu anunció que el ejército israelí expandió sus operaciones en Líbano a pesar del alto el fuego

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este martes que el ejército israelí intensificó sus operaciones en Líbano, incluso más allá de la zona que ocupa en el sur del país vecino, a pesar del alto el fuego vigente desde el 17 de abril.

En un video difundido por su oficina y replicado por medios locales, Netanyahu declaró que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están “profundizando sus operaciones en Líbano”, donde están desplegando “muchas fuerzas sobre el terreno” y “tomando el control de posiciones dominantes estratégicas”.

En esa grabación, el jefe del Gobierno aseguró que las tropas están “reforzando la zona de amortiguación para proteger a las comunidades del norte de Israel”. Esa zona se extiende a lo largo de la frontera de Israel con Líbano y tiene varios kilómetros de profundidad en territorio libanés; los dirigentes militares y políticos alegan que es necesaria para evitar que el grupo chiita Hezbollahlance ataques contra los residentes del norte del Estado hebreo.

Sin embargo, las FDI extendieron sus operaciones más allá de la denominada “zona de defensa avanzada”, tal y como confirmó a la agencia EFE un portavoz castrense e informaron los medios locales. En el perímetro de esa zona, los militares están demoliendo aldeas enteras, todo tipo de infraestructura civil y saqueando los bienes de los residentes, a los que prohibieron regresar.

En la tarde del martes, el Ejército emitió nuevas órdenes de evacuación para numerosas aldeas y localidades del sur de Líbano, incluida la ciudad de Nabatiye, advirtiendo a los habitantes que las abandonen porque va a actuar contra Hezbollah. Durante la noche del lunes al martes, también intensificó sus bombardeos y anunció que atacó más de 100 objetivos en el valle de la Bekaa (este) y el sur de Líbano.

El incremento de los ataques y la expansión de las operaciones terrestres llega después de que Israel advirtiera de que no iba a seguir tolerando el lanzamiento de cohetes, misiles y drones por parte de los milicianos chiitas, que recientemente aumentaron su actividad en respuesta a las violaciones israelíes del acuerdo de alto el fuego y a la ocupación del sur del país.

Netanyahu se refirió este martes a los drones de Hezbollah, que están burlando las defensas aéreas del país hebreo y causando heridos y muertos entre sus uniformados. El primer ministro no ofreció detalles, pero aseguró que está en marcha un “esfuerzo nacional” para buscar “soluciones creativas e innovadoras ante los drones explosivos”.

Según medios israelíes, el Gobierno de Donald Trump fue informado de los planes de su aliado israelí de intensificar la ofensiva contra Líbano y dio su visto bueno, aunque pidió no atacar con contundencia Beirut. El embajador de EE.UU. en Israel, Mike Huckabee, informó a la Casa Blanca que, a su vez, pidió a Israel no bombardear y “tirar abajo” edificios enteros en Beirut, de acuerdo con el Canal 12.

Washington quiere evitar que las acciones de Israel en Líbano afecten a las negociaciones con Irán, ya que Teherán siempre vinculó el fin del conflicto en casa con un alto el fuego y garantías de no agresión también para sus aliados de Hezbollah. Sin embargo, Israel se mostró en contra de un acuerdo con Irán, por un lado, y acató a regañadientes la tregua impuesta por EE.UU. en Líbano. Desde que Israel lanzó su última ofensiva contra Líbano el pasado 2 de marzo, mató a más de 3.200 personas en el país vecino y causó el desplazamiento de más de 1 millón.