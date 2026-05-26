EE.UU. ataca el sur de Irán mientras Trump afirma que las negociaciones progresan

El ejército de EE.UU. declaró este lunes que llevó a cabo ataques en “legítima defensa”, según sus palabras, en el sur de Irán, dirigidos, entre otros objetivos, a sitios de lanzamiento de misiles y a embarcaciones que colocaban minas. Esto ocurre mientras el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirma en las redes sociales que las negociaciones con Teherán están “avanzando favorablemente”.

Los ataques se ejecutaron “para proteger a nuestras tropas de las amenazas planteadas por las fuerzas iraníes”, pero el ejército estaba “actuando con contención durante el alto el fuego vigente”, señala en un comunicado el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central del ejército estadounidense.

No hay más detalles sobre las supuestas amenazas provenientes de Irán y lo que esto implica para las negociaciones. Los ataques se producen después de que Irán enviara al presidente de su parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, a Qatar para mantener negociaciones sobre un posible acuerdo con Estados Unidos. Qatar, que sufrió intensos ataques por parte de Irán durante la guerra, mantiene bajo su custodia miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados.

En Irán, el sitio web de noticias Tabnak —considerado cercano al exjefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezaei— identificó a cuatro efectivos de la Guardia fallecidos, afirmando que habían muerto a consecuencia de los ataques estadounidenses contra embarcaciones, informa AP. Por otro lado, la televisión estatal iraní informó de explosiones en las inmediaciones de Bandar Abbas, una ciudad situada en el estrecho de Ormuz que alberga un puerto militar y un aeropuerto de uso dual.

Irán dice que se reserva su derecho “legítimo” a responder

Tras los ataques nocturnos, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, afirmó que Estados Unidos ya no tendrá “un lugar seguro” en la región. También, el portavoz de las fuerzas iraníes, Abolfazl Shekarchi, sostuvo que cualquier nueva agresión contra Irán recibirá una respuesta “mucho más intensa”. En declaraciones recogidas por la agencia Fars, Shekarchi dice que, en caso de que se produzca una nueva ronda de hostilidades, los ataques de Teherán traspasará las fronteras de la región y serán más violentos que los anteriores. “La República Islámica de Irán está preparada para la guerra e identificó sus objetivos en caso de un nuevo ataque por parte de Estados Unidos y el régimen sionista”, dijo, según el medio iraní Press Tv.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) acusó al ejército estadounidense de violar “el espacio aéreo iraní en la región del Golfo Pérsico”. “En defensa de la integridad territorial del país y tras un preciso seguimiento de inteligencia, las unidades de defensa aérea del CGRI identificaron y derribaron un dron MQ-9. Además, atacaron un dron RQ-4 y un avión de combate F-35 invasor, obligándolos a abandonar el espacio aéreo”, dice en un comunicado el CGRI, que se reserva “su legítimo y definitivo derecho a tomar represalias”.

Estos ataques constituyen los incidentes más recientes en sacudir el alto el fuego que rigió durante varias semanas en el marco de la guerra y atenuaron el optimismo por un acuerdo de paz inminente entre Washington y Teherán, con una subida de los precios del petróleo. El brent, el crudo de referencia de Europa, avanza el 2,33 %, hasta los 98,38 dólares el barril. Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, también sube el 2,37%, hasta los 92,03 dólares el barril.

Rubio afirma que el acuerdo llevará “unos días”

El estrecho de Ormuz, por donde solía transitar una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados a nivel mundial, permanece, en la práctica, bajo el control de Irán, lo cual perturba los mercados energéticos globales.

De visita en India, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este martes que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto “de una forma u otra” y que las negociaciones con Irán continúan, aunque resolver las discrepancias del borrador inicial llevará “unos días”.

“Va a tomar un par de días llegar a un acuerdo, incluso en los desacuerdos sobre una palabra o una frase. Así que tendremos que trabajar en eso. Pero o va ser un buen trato o no va a haber ninguno”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Irán, a la espera del fin del apagón de Internet

Entretanto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ordenó restablecer el acceso a internet global en Irán tras casi tres meses de apagón digital, desde el inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

Pezeshkian dio instrucciones al Ministerio de Comunicaciones para que devuelva el acceso a internet a la situación previa, según informó la agencia ISNA el lunes por la noche, que afirmó que la orden presidencial podría empezar a aplicarse este martes.

La decisión llega después de que el Comité Especial para la Gestión del Ciberespacio aprobara, en su cuarta reunión, el restablecimiento de internet internacional con nueve votos a favor y tres en contra.

El restablecimiento de internet internacional se convirtió en uno de los asuntos más sensibles del debate político iraní tras meses de restricciones severas, que afectaron especialmente a empresas tecnológicas y plataformas digitales.

Trump plantea el reconocimiento de Israel

En paralelo, Trump declaró que cualquier acuerdo destinado a poner fin a la guerra con Irán debería incluir el requisito de que varios países, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se adhieran a los Acuerdos de Abraham; estos acuerdos, negociados bajo la mediación de Estados Unidos durante el primer mandato de Trump, tienen como objetivo normalizar las relaciones con Israel.

Esta propuesta surge en un momento en que el incipiente acuerdo con Irán afrontaba críticas por parte de sus propios correligionarios republicanos, quienes abogan por adoptar una postura más firme frente a Teherán, y podría añadir nuevas complicaciones diplomáticas al proceso de negociación.

En un post en Truth Social por la noche, el presidente de EE.UU. afirmaba: “El uranio enriquecido (¡polvo nuclear!) será entregado de inmediato a los Estados Unidos para ser repatriado y destruido o, preferiblemente —y en conjunto y coordinación con la República Islámica de Irán—, destruido in situ o en otra ubicación aceptable, actuando la Comisión de Energía Atómica —o su equivalente— como testigo de este proceso y acontecimiento”.

Israel avanza en Líbano

El Ejército israelí aseguró estar atacando el Valle de la Bekaa, este del Líbano y unas de las áreas menos afectadas desde el alto en fuego entre el Estado hebreo y la milicia chií libanesa Hezbollah, así como “otras zonas” de su país vecino, informa Efe.

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, respondió a una publicación en X de la Presidencia libanesa asegurando que la ofensiva de Israel al sur de Líbano tiene como propósito “proteger a sus ciudadanos de los ataques de Hezbollah y desmantelar el reino del terror que construyó allí”.

El medio israelí Haaretz informaba el lunes por la noche que el Ejército israelí prepara “un ataque a gran escala contra Hezbollah. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que Israel intensificará sus ataques en el Líbano”.

Un total de 3.185 personas murieron y otras 9.633 resultaron heridas en ataques y bombardeos israelíes contra el Líbano desde inicios del pasado mes de marzo, y que siguen contra el sur del país mediterráneo a pesar del alto el fuego en vigor.

Según el Centro de Operación de Emergencia, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, “el balance total acumulado de la agresión entre el 2 de marzo y el 25 de mayo es de 3.185 mártires y 9.633 heridos”.

Estados Unidos, por su parte, afirmó este lunes que el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbollah contra Israel es “insostenible” y señaló al grupo chií por querer “sabotear” las conversaciones de paz entre el Gobierno libanés y el israelí.

“El 'statu quo' es insostenible”, declaró a la prensa una fuente del Departamento de Estado, que aseguró que desde el 17 de abril Hezbollah rompió el alto el fuego con el lanzamiento de 1.000 drones y 700 cohetes para “intentar sabotear las negociaciones”, informa Efe.

“Hezbollah es totalmente responsable de la situación actual”, agregó la misma fuente, que justificó los continuos ataques israelíes contra territorio libanés: “No se puede esperar que Israel absorba pasivamente los ataques contra sus fuerzas armadas y civiles”.