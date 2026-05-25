Milei reunió a su Gabinete y buscó mostrar unidad política en el Tedeum

El presidente Javier Milei reunió este mediodía a su Gabinete en la Casa Rosada, en el primer encuentro formal luego de la interna que quedó expuesta entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por el manejo de una cuenta anónima en la red social X.

La reunión se realizó en el salón Eva Perón tras la participación del oficialismo en el tradicional Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. Allí, el Gobierno buscó mostrar una imagen de cohesión política y cercanía entre sus principales dirigentes, en medio de las tensiones que atravesaron a la cúpula libertaria durante los últimos días.

Según trascendió, el encuentro estuvo centrado en el reordenamiento de la agenda legislativa y en la planificación de los próximos pasos de gestión, luego de que el oficialismo lograra esta semana avanzar en el Congreso con la sanción de la denominada ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zona Fría.

La foto política que buscó la Casa Rosada

La convocatoria al Tedeum tuvo una carga política adicional. A diferencia de otras ceremonias protocolares, esta vez Milei decidió sumar a Santiago Caputo, quien habitualmente evita este tipo de actividades públicas. Su presencia fue interpretada como un gesto orientado a desactivar las versiones de fractura interna tras el conflicto con Martín Menem.

Los dirigentes más importantes del Gobierno partieron a pie desde Casa Rosada hacia la Catedral Metropolitana, en una recorrida custodiada por un fuerte operativo policial. Milei caminó junto a Martín Menem y al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, mientras que algunos metros detrás avanzaban Caputo y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

También participaron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Federico Sturzenegger, Mario Lugones, Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, entre otros funcionarios. Las únicas ausencias destacadas fueron las de Sandra Pettovello, que se encontraba en Roma, y Luis Caputo, quien no asistió por un cuadro gripal.

La vicepresidenta Victoria Villarruel tampoco estuvo presente. Según trascendió, no fue convocada por la Secretaría General de la Presidencia.

Gestos, señales y tensiones abiertas

Durante la ceremonia encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, el Gobierno intentó transmitir una imagen de normalidad institucional pese al clima interno. Luego del oficio religioso, los funcionarios participaron del acto en el Cabildo y entonaron el Himno Nacional junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con quien Milei volvió a mostrarse públicamente tras semanas de distancia política.

Uno de los movimientos que más llamó la atención fue la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien llegó por separado y se ubicó fuera de la delegación oficial. Tras la ceremonia, fue saludada por Milei mientras algunos asistentes le gritaban “Pato Presidenta”.

Ya de regreso hacia Casa Rosada, otra escena buscó enviar una señal hacia el interior del oficialismo: Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem caminaron juntos y conversaron distendidos, entre risas, ante la mirada de funcionarios y militantes.

Desde el balcón de la Casa Rosada, Milei y parte de su Gabinete saludaron además a las personas que se acercaron a Plaza de Mayo. “Gracias gente. Gracias por aguantar”, expresó Karina Milei ante los simpatizantes que acompañaban al Presidente.

Con información de NA