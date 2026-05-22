Colbert dice adiós a la CBS tras las presiones de Trump con mensajes de apoyo del público: “Que te jodan Donald”

La larga despedida de Stephen Colbert de la televisión nocturna terminó este jueves por la noche, cuando el presentador de 'The Late Show' apareció detrás de su escritorio en la cadena CBS por última vez. Y lo hizo con Paul McCartney, en el mismo escenario, el Teatro Sullivan de Nueva York, donde los Beatles actuaron en EE.UU. por primera vez el 9 de febrero de 1964, en el Show de Ed Sullivan.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, no pudo evitar insultar al comediante en su último programa a causa de las presiones de la Casa Blanca.

“Colbert por fin terminó en la CBS”, ha dicho Trump en Truth Social: “¡Es increíble que haya durado tanto! Sin talento, sin audiencia, sin vida. Era como un muerto. Podrías elegir a cualquiera de la calle y sería mejor que este completo imbécil. ¡Menos mal que por fin se fue!”

Mientras tanto, Paul McCartney, como despedida, cantó con Colbert y su banda la mítica canción de los Beatles Hello, Goodbye, de 1967.

“Estábamos un poco nerviosos”, recordó el cantante de aquel debut americano en 1964, “éramos unos chicos jóvenes y, en cierto modo, nos sentíamos muy importantes. Fue muy emocionante”.

McCartney explicó que era su primera vez en EE.UU.: “Fue como: '¡Estamos en Estados Unidos!' EE.UU. era el lugar de donde provenía toda la música que amábamos, todo el rock and roll, el blues y todo lo demás; incluso remontándonos a la época de Fred Astaire, todo venía de allí. Así que eso era lo que pensábamos: que EE.UU. era, sencillamente, la tierra de la libertad, la democracia más grande del mundo. Eso era exactamente lo que representaba, y ojalá siga siéndolo”.

Colbert preguntó a McCartney por Ed Sullivan, el creador del show en el que debutaron en EE.UU. seis décadas atrás: “Nunca habíamos estado en Estados Unidos. Llegamos aquí y la gente nos decía que este era el espectáculo más grande de todos; y, a decir verdad, nunca habíamos oído hablar de él en Inglaterra. Pero sí, fue fantástico. Llegamos aquí y tenías que bajar unos cuantos pisos para que te maquillaran. En Inglaterra ya estábamos un poco acostumbrados a usar algo de maquillaje. Bajamos allí, las chicas nos maquillaron y el resultado fue un naranja brillante... Algo muy popular hoy en día”.

“¡Marcaste tendencia!”, respondió Colbert. “Ahora ya sabemos dónde empezó todo”, dijo, bromeando con el tono de piel que luce el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En su último monólogo de arranque, antes de la entrevista a McCartney, Colbert explicó: “En la primera noche de The Colbert Report, hace ya un tiempo, dije que cualquiera podía leerles las noticias. Y yo les prometí que los haría sentir las noticias. Y muy pronto, en este trabajo, me di cuenta de que nuestra labor aquí era diferente. Estábamos aquí para sentir las noticias con ustedes. Y no sé ustedes, pero yo, sin duda, las sentí. Y solo quiero que todos sepan, tanto los que están aquí en el teatro como los que nos ven desde casa, lo importantes que fueron para todo lo que hemos logrado; esa energía que nos brindaron... sinceramente, la necesitábamos para poder ofrecerles el mejor programa posible durante estos últimos 11 años. Nos encanta hacer este programa para ustedes. Pero lo que realmente, verdaderamente nos encanta, es hacerlo con ustedes”.

Entre los invitados de la última semana estuvieron figuras como Michael Keaton, Jon Stewart, Julia Louis-Dreyfus, Steven Spielberg, David Byrne y Bruce Springsteen.

CBS anunció el verano pasado que el programa de Colbert llegaría a su fin, citando razones económicas tras 11 temporadas. No obstante, Colbert es el líder de audiencia en el segmento de la televisión nocturna –el programa empezaba a las 23.35–, superando a los shows de Jimmy Kimmel en ABC y Jimmy Fallon en NBC.

Muchos —incluido el propio Colbert— manifestaron su escepticismo ante la idea de que las reiteradas críticas del presidente de EE.UU., Donald Trump, hacia el programa no hayan influido en la decisión.

La decisión de cancelar el programa se produjo después de que la empresa matriz, Paramount, alcanzara un acuerdo extrajudicial de 16 millones de dólares para resolver una demanda interpuesta por Trump a raíz de una entrevista en el programa '60 Minutes'; todo ello mientras Paramount aguardaba la aprobación de la Administración de Trump para una venta pendiente a Skydance Media, la compañía de David Ellison, hijo del multimillonario dueño de Oracle y aliado de Trump Larry Ellison.

Colbert calificó dicho acuerdo como un “soborno cuantioso y descarado”.

Algunos seguidores dejaron mensajes de apoyo a las puertas del estudio. “Gracias Stepehn y que os jodan CBS y Donald Trump”, rezaba un mensaje con tiza en el suelo. Mientras, los principales rivales de Colbert, Jimmy Kimmel Live!, de ABC, y The Tonight Show with Jimmy Fallon, de NBC, han emitido repeticiones el jueves por la noche, coincidiendo con la despedida de Colbert. De hecho, ambos aparecieron en su último programa junto a los también cómicos Seth Meyers y John Oliver.

Can Strike Force Five save Colbert's wormhole-ridden series finale? pic.twitter.com/5ySxw1yXz6 — LateNighter (@latenightercom) May 22, 2026

Kimmel, cuyo programa fue suspendido durante unos días en ABC por las presiones de la Administración Trump, animó a su audiencia en su monólogo de la víspera a ver el último show de Colbert y a no sintonizar nunca más la CBS como respuesta a la censura.

El adiós de Colbert supone también el fin de una era para la CBS, con el final de 'The Late Show' el programa que ahora presentaba el cómico y que fue creado hace 33 años por David Letterman. La cadena de televisión cubrirá su franja con Comics Unleashed, un programa en el que diversos cómicos comparten intervenciones grabadas. Su presentador, Byron Allen, prometió mantenerse totalmente al margen de la política.

Tras la entrada de David Ellison en CBS, la cadena fue criticada por un giro conservador en sus informativos, que incluyó presiones de la dirección de la compañía en el mítico programa de reportajes '60 minutes'. El magnate está además inmerso en el proceso de compra de Warner Bros. Discovery después de que Netflix renunciara a su adquisición entre sospechas de intervención de la Casa Blanca. Además de los estudios Warner, Warner Bros. Discovery es dueña de la CNN, otro de los objetivos de los ataques de Trump, que lleva años acusando a la cadena de oponerse a sus políticas.