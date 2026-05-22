Milei anunció una baja de retenciones a la soja, la cebada y el trigo

El presidente Javier Milei sostuvo este jueves que “es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”. Así se expresó al inicio de su discurso por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde anunció la baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja.

La medida anunciada por el presidente alcanzará al trigo y la cebada, cuyas retenciones bajarán del 7,5% al 5,5% desde junio. Además, a partir de enero próximo, la soja tendrá una reducción gradual de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales mensuales, dependiendo de los niveles de recaudación. También se anunciaron beneficios y novedades para los sectores automotriz, petroquímico y de maquinaria.

“A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos”, precisó.

“No solamente vamos a bajar retenciones al sector agripecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la indsutria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero”, anunció.

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán “bajando retenciones” y “achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”.

“Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad”, exhortó. El presidente volvió a sostener que “los impuestos son un robo” y que “nadie los paga por gusto”. “Entonces nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos”, destacó.

“Llegamos al gobierno para reivindicar la libertad económica”, dijo el jefe de Estado. Tras señalar que es “imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”, dijo que “no se trató de un mero descuido ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo”.

En ese sentido, denunció “un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.

En otro orden, Javier Milei destacó que el norte del Gobierno es bajar impuestos, pero advirtió que para hacerlo “de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico”.

“El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado”, advirtió ante los empresarios que se dieron cita.

Y agregó: “En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generó pánico y provocó una dolarización del 50% de los pesos que circulan en nuestra economía”.

En ese sentido, volvió a denunciar que la oposición ejecutó un intento de “golpe de Estado” durante el año pasado.

“Básicamente lo que ocurrió es que ese intento de golpe de Estado coordinado entre la política con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu que que hundió a los argentinos de bien con la complicidad de los medios”, evaluó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“Dada la aceleración en la tasa de inflación, eso disparó la tasa de interés, y eso cortó el sesgo de crecimiento que tenía la Arngeitna y mientras se frenaba la demanda tuvimos que enfrentar una corrida como nunca antes vista en la historia argentina”, recordó y agregó que “el tamaño del ataque” recibido “equivale a 70 mil millones dólares”.

“Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud y jamás pudo la Argentina resistir como resistido gracias a este maravilloso modelo que diseño Toto Caputo”, destacó Javier Milei.

Siguiendo con el tema, destacó que “sin embargo, no sólo que nos pusimos de pie sino que además no pudieron violentar el modelo cambiario”.

“Argentina tiene la recesión más loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5 interanual y 3,5 desestacionalizado rompiendo el máximo histórico de la variable”, ponderó.

El presidente también hizo hincapié en “el crecimiento de las exportaciones que fue del 33%, haciendo un nuevo récord histórico”. “No vamos a parar hasta exterminar esa maldicion qu epesa sobre la Argneitna que es la inflación”, prometió.

“Nos tratan de crueles pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos”,remarcó, y señaló que “todo esto fue posible gracias al ajuste fiscal que hicimos”.

Para Milei, todas estas cosas “demuestran que este Gobierno tiene tremenda gestión”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB