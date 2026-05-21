Reynaldo Sietecase, escribir para recuperar la voz del padre

Reynaldo Sietecase nació en Rosario. Escribe poesía desde los 17 años y ficción desde hace 25. Su trayectoria profesional se hizo en el periodismo escrito pero tiene predilección por la novela policial. Trabajó en Rosario 12, Revista Veintitrés, Crítica, en radio con Jorge Lanata y en televisión en Día D y Telefé, entre muchos otros. Actualmente, conduce “La inmensa minoría” en Radio con Vos.

Algunos de sus libros son La Rey, Pendejos, y Un crimen argentino, todos de Alfaguara. Cabrón es su última novela.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

En las redes sociales Malena Valladares