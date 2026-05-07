Santiago Craig: “Escribir hace que uno encuentre cuáles son sus manías”

Santiago Craig nació en Buenos Aires en 1978. Fue finalista de los premios Cuentos Gabriel García Márquez 2018 y de la Fundación Medifé Filba en 2025. Algunos de sus libros son Las Tormentas (Editorial Entropía), 27 maneras de enamorarse (Editorial Factotum), Vida en Marta (Tusquets).

Su último trabajo es El nombre de todos los sonidos del bosque, también de Tusquets. Allí, cada cuento tiene su propia respiración. Son relatos que parecen de la vida cotidiana pero que nos hacen pensar que algo malo puede estar por pasar. Una chica que recuerda lo que su papá sabía del bosque. Un bebé que llega y dice hola. El ruido y el misterio de las vecinas. La compañía y la soledad de una hamaca. Cada cuento es una sucesión de respiraciones que se acortan y se alargan y precisamente sobre Craig en el podcast.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

En la edición está Jorge de Tezanos

En las redes sociales Malena Valladares