Rectores y gremios universitarios convocaron a una masiva marcha contra el ajuste de Milei para el 12 de mayo

El sistema universitario nacional volverá a movilizarse el próximo martes 12 de mayo con una nueva Marcha Federal Universitaria, en medio de un escenario marcado por recortes presupuestarios, conflictos salariales y denuncias de desfinanciamiento por parte de rectores, gremios y estudiantes. La convocatoria tendrá su acto central en Plaza de Mayo, desde las 17, aunque también habrá manifestaciones en distintas ciudades del país.

La protesta fue confirmada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) durante una conferencia de prensa realizada en la Ciudad de Buenos Aires, junto a representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA) y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Allí, uno de los principales oradores fue el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, quien advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesa el sector.

“El motivo de esta conferencia es convocar a la sociedad argentina el próximo 12 de mayo, con epicentro en Plaza de Mayo, a un acto central a las 17, también con manifestaciones en todas las ciudades del país donde hay universidades públicas, en defensa del sistema universitario público argentino, la ciencia y la democracia”, expresó Bartolacci.

El rector sostuvo que las universidades atraviesan “una situación extremadamente delicada” y aseguró que el deterioro presupuestario afecta directamente el funcionamiento de las casas de estudio. “Desde 2023 a la fecha, han caído un 45,6% las transferencias al sistema universitario. En todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades”, afirmó.

Además, remarcó que uno de los puntos más críticos es el atraso salarial que impacta sobre docentes y trabajadores no docentes. “Lo más angustiante es la situación salarial del personal docente y no docente de todo el sistema universitario”, señaló, al tiempo que alertó sobre las dificultades que enfrentan muchos estudiantes para continuar sus carreras debido al deterioro de los programas de asistencia.

Durante su exposición, Bartolacci también cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional a los reclamos del sector universitario. “Hemos respetado los canales institucionales, haciendo gestiones nacionales: las respuestas no aparecieron”, sostuvo. En ese sentido, recordó que el Congreso aprobó una Ley de Financiamiento Universitario que luego fue vetada por el Poder Ejecutivo.

“Cuando el Ejecutivo decidió no cumplir con la ley aprobada por el Congreso, fuimos a la Justicia a reclamar su cumplimiento. Tenemos fallos que ordenan ese cumplimiento y aún así no tenemos respuesta”, lamentó el rector de la UNR.

Finalmente, el dirigente universitario llamó a una participación masiva en la movilización y defendió el rol histórico de la educación pública en el país. “Necesitamos que el 12 de mayo seamos muchos y muchas en todas las plazas del país”, afirmó, antes de concluir: “Hay que defender lo que está bien, lo que nos hace bien, para que futuras generaciones tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos que tuvimos nosotros”.

JIB