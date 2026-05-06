Series y películas que llegan el streaming en mayo: Lucrecia Martel, ‘Cumbres borrascosas’ y la vida de Dibu Martínez

Para marzo las principales plataformas de streaming tienen previstos numerosos estrenos que llegarán a sus servicios a lo largo de todo el mes. Entre otros, se anunció la vuelta de algunas series esperadas, el estreno de producciones nacionales y la llegada al formato hogareño del documental Nuestra tierra, de Lucrecia Martel.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que llegan a lo largo de marzo a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Mubi.

1. Nuestra tierra. “La directora Lucrecia Martel parte de un asesinato documentado y su proceso judicial para construir una investigación que entrelaza archivo y testimonios para exponer una trama de poder y violencia estructural enraizada en la disputa histórica por el territorio”, anticipa Netflix sobre este largometraje que, después de un exitoso paso por salas de cine de Argentina y de todo el mundo, llegará al formato hogareño a través de esa plataforma.

El documental Nuestra tierra, de Lucrecia Martel, estará disponible en Netflix a partir del 24 de mayo.

2. El encargado. “Protagonizada por Guillermo Francella (Eliseo) y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la exitosa serie de comedia ácida ahora encuentra a Eliseo en la cima del poder. En esta nueva temporada de El encargado, Eliseo se convierte en la persona más influyente del país, pero una conspiración encabezada por su histórico rival, Matías Zambrano (Gabriel Goity), amenaza con llevar a Eliseo a la ruina. El duelo entre ambos personajes cruzará todo tipo de límites. Eliseo juega a todo o nada, poniendo en juego su propia vida. ¿Será el final de Eliseo?”, informó Disney+ sobre esta nueva temporada de la producción argentina que se puede ver este mes en esa plataforma.

La nueva temporada de El encargado está disponible desde el 1 de mayo en Disney+.

3. La Grazia. “A medida que se acerca el final de su mandato como presidente de Italia, Mariano De Santis se enfrenta a decisiones difíciles, tanto políticas como profundamente personales. Paolo Sorrentino ha logrado en La Grazia, un delicado equilibrio entre su virtuosismo visual y una sensible exploración del vacío que deja el poder. Con una actuación premiada en el Festival de Cine de Venecia de Toni Servillo”, informó Mubi sobre esta película que llegará a su plataforma este mes después de su paso por los cines.

La Grazia, de Paolo Sorrentino, se podrá ver por Mubi a partir del 8 de mayo.

4. Carísima. “Caro Pardíaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más zarpada de su historia. La aparición repentina de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad”, anticipa Netflix sobre esta producción argentina, que llegará a su menú este mes.

Carísima estará disponible en Netflix a partir del 20 de mayo.

5. Daredevil: Born Again. Este mes llega el capítulo final de esta temporada de la serie, que se puede ver a través de Disney. “En la segunda temporada de Daredevil: Born Again, el alcalde Wilson Fisk aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell’s Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara, Matt Murdock intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y redimir su hogar. Creada por Dario Scardapane, Chris Ord y Matt Corman, la serie está protagonizada por Charlie Cox como el principal justiciero enmascarado (también conocido como Matt Murdock) y Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk. Vuelven a la serie Deborah Ann Woll como Karen Page, Ayelet Zurer como Vanessa Fisk, Wilson Bethel como Benjamin Poindexter/Bullseye y Margarita Levieva como Heather Glenn. Esta temporada también marca el esperado regreso de Krysten Ritter como la querida Jessica Jones, y presenta a Matthew Lillard como el misterioso Sr. Charles”, informaron desde la plataforma.

El final de la segunda temporada de Daredevil: Born Again estará disponible en Disney+ desde el 5 de mayo.

6. Las cuatro estaciones. “Los amigos se reúnen para cuatro nuevos encuentros estacionales, mientras procesan una pérdida personal y asumen los arrepentimientos y los cambios de la mediana edad”, adelanta la sinopsis oficial de esta serie protagonizada por Tina Fey, que volverá este mes a las pantallas a través de Netflix con su segunda temporada.

La segunda temporada de Las cuatro estaciones estará disponible en Netflix desde el 28 de mayo

7. Sirât. “Esta película de Oliver Laxe, se despliega como una travesía espiritual y sensorial donde lo físico y lo trascendental se entrelazan en un paisaje áspero y desolado. Con una puesta en escena austera y una mirada hipnótica, la película sigue a sus personajes en un recorrido marcado por el silencio, la resistencia y la búsqueda de sentido. Entre lo terrenal y lo místico, construye una experiencia envolvente que indaga en los límites del cuerpo, la fe y la redención”, informó Mubi sobre este largometraje.

La película Sirât estará disponible en Mubi desde el 15 de mayo.

8. ¿Está funcionando esto?. Después de su paso por el cine, llega esta película al formato hogareño a través de Disney+. “Dirigida y producida por Bradley Cooper, sigue a Alex (Will Arnett) quien, mientras su matrimonio se desmorona silenciosamente, se enfrenta la mediana edad y un inminente divorcio, buscando un nuevo propósito en la escena humorística de Nueva York a la vez que Tess (Laura Dern) confronta los sacrificios que hizo por su familia, obligándolos a navegar la crianza compartida, la identidad, y la posibilidad de que el amor adopte una nueva forma”, informaron desde la plataforma.

La película ¿Está funcionando esto? se podrá ver a través de Disney+ desde el 13 de mayo.

9. Citadel. Amazon Prime Video anunció para este mes el regreso de la serie de espionaje Citadel. “Citadel es un emocionante thriller que sigue a Mason Kane (Richard Madden), Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) y Bernard Orlick (Stanley Tucci), agentes de élite de una agencia legendaria destruida por Manticore, la despiadada red respaldada por las familias más poderosas del mundo. Cuando surge una nueva y aterradora amenaza, los tres se ven obligados a volver a la acción. Ahora, deben reclutar a un inesperado equipo de nuevos agentes altamente capacitados y poner en marcha una misión de escala mundial para detener una conspiración que podría cambiar el rumbo de la humanidad. Con acción trepidante, traiciones impactantes y un amplio elenco de agentes misteriosos, las apuestas nunca han sido tan altas, y cualquiera podría ser amigo o enemigo”, detallaron desde la plataforma.

La nueva temporada de Citadel estará disponible en Amazon Prime Video a partir del 6 de mayo.

10. Amor incondicional. “Esta serie cuenta cómo las vacaciones de una madre y su hija acaban convirtiéndose en pesadilla cuando la joven Gali (Talia Lynne Ronn), de 25 años, es detenida en Moscú por tráfico de drogas. Su madre, Orna (Liraz Chamami), se niega a aceptar las acusaciones, pero su lucha por la libertad de su hija la lleva hasta una peligrosa red de crimen y corrupción”, informó Apple TV+ sobre este lanzamiento que llevan adelante los productores de la destacada serie Homeland.

Amor incondicional llegará a Apple TV+ a partir del 8 de mayo.

11. Rafa. “En esta serie documental, Rafael Nadal, uno de los más grandes tenistas de la historia, reflexiona sobre su carrera, su legado y su última temporada en las canchas”, es la escueta sinopsis que ofrece Netflix sobre este lanzamiento, que estará disponible este mes en su servicio.

La serie documental Rafa se podrá ver por Netflix desde el 29 de mayo.

12. Cumbres borrascosas. Después de su paso por los cines, HBO Max ofrece esta película este mes en su plataforma. Basada en la célebre novela de Emily Brontë, está protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi, quienes encarnan a Cathy y Heathcliff. “Una pareja marcada por una pasión prohibida que se transforma en un viaje absorbente de deseo y locura”, señalaron desde la plataforma.

El elenco se completa con Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes y Ewan Mitchell.

La película Cumbres borrascosas está disponible en HBO Max.

13. Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo. Este mes Netflix anunció la llegada a su menú de esta película. Se trata de una producción que cuenta la historia de vida del arquero de la Selección Argentina de Fútbol desde sus comienzos hasta la actualidad.

“Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo profundiza en la historia personal de Emiliano Martínez como un niño soñador de Mar del Plata que se convirtió en el Dibu que hoy todos conocemos, uno de los grandes héroes del fútbol argentino y mundial. La producción utiliza una narrativa que combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers, material de archivo personal y entrevistas con el círculo íntimo del arquero, incluyendo a sus amigos de la infancia, familiares y figuras clave en su historia como: Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel Pepé Santoro. Esta combinación de formatos permite reconstruir el camino de Martínez y los desafíos que enfrentó antes de alcanzar el éxito profesional”, detallaron desde la plataforma.

“Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de Pegsa liderada por Agustín Pichot, basada en un cuento de Hernán Casciari y dirigida por Gustavo Cova. La historia sigue a un niño que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota —con la voz de Agustín Aristarán— que le recuerda todos los retos que tiene por delante”, agregaron desde la plataforma

La película Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo estará disponible desde el 28 de mayo.

14. Rick and Morty. HBO Max anunció el lanzamiento de la novena temporada de esta serie animada para adultos. “Rick and Morty regresa con nuevos episodios repletos de aventuras interdimensionales, humor ácido y situaciones inesperadas”, señalaron desde la plataforma.

La novena temporada de Rick and Morty se podrá ver por HBO Max desde el 25 de mayo.

15. Off Campus. “Off Campus es un drama universitario basado en la exitosa serie de libros que sigue a un equipo élite de hockey sobre hielo y a las mujeres en sus vidas, mientras lidian con el amor, el desamor y el autodescubrimiento, forjando amistades profundas y vínculos duraderos a la vez que navegan la compleja transición a la adultez. La primera temporada sigue el romance sensual y divertido de ‘polos opuestos’ entre la reservada compositora Hannah y el atleta estrella de hockey de la Universidad Briar, Garrett”, informaron en un comunicado desde Amazon Prime Video.

“El elenco principal incluye a Ella Bright, Belmont Cameli, Mika Abdalla, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Josh Heuston y Stephen Kalyn”, agregaron desde la plataforma.

La serie Off Campus se podrá ver por Prime Video desde el 13 de mayo.

AL