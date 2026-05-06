Día Internacional sin Dietas: por qué se celebra cada 6 de mayo

Cada 6 de mayo se conmemora el Día Internacional sin Dietas, una jornada que busca poner en debate los mandatos sociales en torno a la delgadez y promover hábitos más saludables, tanto físicos como emocionales.

La iniciativa surgió en 1992 de la mano de la activista británica Mary Evans Young, quien, tras atravesar trastornos alimentarios, impulsó un movimiento global para cuestionar la cultura de las dietas restrictivas y sus consecuencias. Desde entonces, la fecha se instaló como un espacio de reflexión que trasciende fronteras.

En un contexto donde la presión estética se intensifica a través de redes sociales y estándares muchas veces inalcanzables, especialistas advierten sobre los riesgos de las dietas extremas. Lejos de ofrecer soluciones sostenibles, estos regímenes suelen derivar en el llamado “efecto rebote”, además de impactar negativamente en la salud mental.

El Día Internacional sin Dietas no promueve el abandono del cuidado personal, sino todo lo contrario: propone reemplazar la lógica de la restricción por una mirada integral del bienestar. Esto incluye una alimentación equilibrada, actividad física acorde a cada persona y, sobre todo, una relación más amable con el propio cuerpo.

Además, la jornada busca visibilizar problemáticas como los trastornos de la conducta alimentaria, que afectan a millones de personas en todo el mundo. En este sentido, se destaca la importancia de la detección temprana y el acompañamiento profesional.

Con una cinta celeste como símbolo, la fecha invita a reflexionar sobre cómo se construyen los ideales de belleza y a promover una cultura más inclusiva, donde la diversidad corporal sea aceptada y respetada. En definitiva, una oportunidad para correrse de las exigencias externas y poner el foco en la salud y el bienestar real.