El plan de Trump para desbloquear el estrecho de Ormuz eleva la tensión en la zona con intercambio de ataques entre EE.UU. e Irán

Cada paso dado por Donald Trump desde el 28 de febrero no deja de complicar aún más la situación. Su errática gestión de la guerra en Irán, declarada sin amenaza aparente de Teherán, según los propios servicios de información de EEUU, ha generado el caos energético en el planeta, hasta el punto de multiplicar por dos el precio de la gasolina en Estados Unidos por la situación de bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Pero el presidente de EEUU, lejos de resolver un problema que no existía hasta que empezó a bombardear Irán, sigue topándose con el estrecho de Ormuz. Trump anunció este domingo el arranque “por la mañana, en horario de Oriente Medio”, la operación Proyecto Libertad para “sacar sanos y salvos” a la legión de barcos atrapados –la ONU ha llegado a calcular que hay hasta 2.000–. Y en las 24 horas siguientes lo que se ha registrado en la zona es el primer intercambio de ataques entre Irán y EEUU, poniendo en riesgo el alto el fuego pactado por ambos países el pasado 8 de abril.

Y todo ello después de que Trump afirmara por escrito al Capitolio que la guerra había “terminado” gracias al alto el fuego, una interpretación que le permitiría eludir la Resolución sobre los Poderes de Guerra, que exige que el Congreso autorice cualquier acción militar que se prolongue más allá de 60 días. Trump calificó esta ley de “inconstitucional”, y su plazo del 1 de mayo transcurrió sin que se tomara ninguna decisión en el Congreso de EEUU.

Hasta tal punto se ha disparado la tensión, que el presidente de EEUU ha vuelto a su lenguaje habitual cuando muestra su frustración ante lo que no puede controlar.

Así, Trump ha amenazado con “borrar de la faz de la Tierra” a Irán si ataca a los buques estadounidenses que llevan a cabo el Proyecto Libertad, cosa que ya ha empezado a ocurrir este lunes.

Trump ha hecho estas declaraciones durante una entrevista en Fox News este lunes, en la que, al mismo tiempo que lanzaba una amenaza total, ha asegurado que Irán se ha vuelto “mucho más flexible” en las negociaciones de paz. Y ha añadido: “Tenemos más armas y municiones de una calidad mucho mayor que antes. Tenemos el mejor equipamiento. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo. Todas ellas están repletas de equipamiento. Podemos utilizar todo ese material, y lo haremos, si lo necesitamos”.

Pero no sólo ha sido el primer intercambio de disparos entre EEUU e Irán desde el inicio de la tregua, el 8 de abril, también ha sido la primera vez que Irán atacaba un socio de Washington, Emiratos Árabes Unidos.

Así un ataque con drones lanzado desde Irán ha provocado “un gran incendio” en la Zona Industrial Petrolera del emirato de Fuyaira, en el este de Emiratos Árabes Unidos (EAU), después de que el Ministerio de Defensa emiratí anunciara que está interceptando misiles y aeronaves no tripuladas.

El Ministerio de Exteriores emiratí ha dicho en un comunicado que EAU “se reserva el pleno y legítimo derecho de responder a estos ataques de manera que garantice la protección de su soberanía, seguridad nacional, integridad territorial, ciudadanos, residentes y visitantes, de conformidad con el derecho internacional”.

Además, en otra muestra de la tensión creciente en la región, un edificio residencial ha sido atacado en el norte de Omán, y “dos expatriados” han sufrido heridas, según recoge la agencia estatal de noticias del país citando una fuente de seguridad que no identifica el origen del ataque.

Mientras tanto, el embajador de EEUU ante Naciones Unidas, Mike Waltz, ha declarado este lunes que EEUU redactará con Baréin y sus aliados del Golfo una resolución del Consejo de Seguridad que “exigirá responsabilidades a Irán” por el bloqueo que lleva ejerciendo sobre esta vía marítima como respuesta a los bombardeos de EEUU e Israel iniciados el 28 de febrero pasado.

El borrador exigiría a Irán que dejara de colocar minas en el estrecho y que cesara el bloqueo, así como la divulgación del número y la ubicación de las minas colocadas. China y Rusia ya han vetado una resolución similar horas antes de que se anunciara el alto el fuego temporal a principios de abril.