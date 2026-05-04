Cristina Kirchner participó con un mensaje grabado en la presentación del libro “El balcón ilustrado”

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner participó con un mensaje grabado en la presentación del libro El balcón ilustrado, del artista Tomi Muller, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. El evento se realizó en la sala Tulio Halperín Donghi y contó con la presencia del diputado Eduardo Valdés, el periodista Víctor Hugo Morales, el dibujante Tute y la cantante Dolores Solá, entre otros.

El mensaje fue emitido desde su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex mandataria cumple una condena de prisión. En su intervención, Kirchner sostuvo que la obra “refleja este momento especial que no es de mi vida personal sino de la vida política” y valoró la capacidad del autor para interpretar el significado del balcón como espacio de expresión colectiva.

Un acto atravesado por el contexto político

Durante la presentación, Valdés —quien ofició como moderador— definió el libro como “un acto de amor y de reparación” y lo vinculó con la coyuntura política. En ese marco, cuestionó a sectores del peronismo que impulsan una estrategia más moderada, en referencia a un reciente acto por el Día del Trabajador, y criticó la ausencia de menciones a la situación judicial de la ex presidenta.

Por su parte, Víctor Hugo Morales consideró que el libro funciona como “una revancha artística” frente a lo que describió como un contexto de hostilidad política y mediática. También cuestionó el uso de la tobillera electrónica en el caso de Kirchner, a la que calificó como una medida “humillante”.

El balcón como símbolo

La cantante Dolores Solá recordó su presencia en el domicilio de Kirchner el día en que se conoció la condena y destacó la respuesta de la militancia. Además, vinculó esa escena con una tradición del peronismo en torno al balcón como espacio de contacto entre dirigentes y seguidores.

En la misma línea, el autor Tomi Muller definió el libro como una obra colectiva que busca reflejar ese vínculo. La publicación reúne ilustraciones inspiradas en el balcón de San José 1111, que en los últimos meses se consolidó como punto de referencia de manifestaciones de apoyo a la ex presidenta.

Entre los asistentes estuvieron Oscar Parrilli, Gregorio Dalbón, Liliana Mazure, Carolina Gaillard y Pipa Cédola, entre otros dirigentes y referentes del espacio.