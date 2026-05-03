Investigan tres muertes y un posible brote de hantavirus en un crucero que partió desde Ushuaia

Un crucero de expedición que había partido desde Ushuaia con destino a Cabo Verde quedó bajo vigilancia sanitaria luego de que se confirmaran tres muertes y se investigue un posible brote de hantavirus entre los pasajeros.

El episodio ocurrió en el buque MV Hondius, que transporta cerca de 170 pasajeros y 70 tripulantes. Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos uno de los fallecidos fue diagnosticado con hantavirus, mientras que otros casos permanecen en estudio.

Casos en seguimiento y medidas a bordo

De acuerdo con la información disponible, las primeras personas afectadas comenzaron a presentar síntomas durante la travesía y luego se registraron cuadros compatibles con la enfermedad en otros ocupantes del barco. Además de las víctimas fatales, hay pasajeros bajo observación médica mientras avanzan las investigaciones epidemiológicas.

Fuentes sanitarias indicaron que se evalúan medidas de aislamiento selectivo y el refuerzo de controles a bordo para contener posibles contagios, en el marco de un seguimiento internacional coordinado.

El hantavirus es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto con roedores infectados o sus excreciones. Puede provocar cuadros graves, con compromiso pulmonar, y presenta una tasa de mortalidad elevada. Si bien la transmisión entre personas es poco frecuente, especialistas advierten sobre la necesidad de extremar precauciones ante brotes en espacios cerrados.

El caso generó preocupación internacional por las condiciones propias de la travesía y la posibilidad de que surjan nuevos casos sospechosos, mientras la OMS y otros organismos continúan monitoreando la situación.