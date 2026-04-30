José López declaró en la Causa Cuadernos: “Nunca vi a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita”

El exsecretario de Obras Públicas José López declaró este jueves desde pasadas las 9 ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 y, con ello, se dio inicio a la ronda de 43 testimonios planificada en esta nueva etapa.

Quien fuera funcionario en los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015 es el acusado que, en la previa del juicio, más comprometía a la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, debido a que es una pieza clave en el caso Cuadernos: en 2018 actuó como imputado colaborador, comúnmente llamado “arrepentido”, confesó formar parte del sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas y afirmó haber estado vinculado con altos funcionarios que oficiaban de organizadores. Sin embargo, al iniciar su testimonio de este jueves, aseguró: “Si yo me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud, seguramente no hubiera hecho esta declaración como arrepentido”, al tiempo que negó “haber integrado una asociación ilícita”. Y despegó a la exmandataria: “Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita”. Además, quiso “aclarar dichos efectuados en otras declaraciones. El miedo que mencioné que tenía respecto de la expresidenta tenía que ver con la forma de gestionar el Gobierno Nacional y, en ese sentido, mi temor era hacer mal el trabajo o perderlo. Era mi única fuente de ingreso”, remarcó.

Con respecto a su anterior confesión como arrepentido ante el fiscal federal Carlos Stornelli y su defensor el 17 de agosto de 2018 dijo haberse sentido en aquella oportunidad “en la obligación de hacerlo y lo hice”. Y justificó: “Vivía una situación de acecho mediático, de absoluto aislamiento”, en referencia a su detención y meses posteriores al episodio de los bolsos. Asimismo, aseguró que si “me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud, seguramente no hubiera hecho esta declaración como arrepentido. Niego haber integrado una asociación ilícita. Soy inicente de todos los hechos que me están imputando”, concluyó.

López está preso en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una pena de 13 años de cárcel unificada por el caso Vialidad y por enriquecimiento ilícito, a raíz del episodio que lo llevó a la fama mediática en junio de 2016: el intento de esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

Además de su declaración, están planificadas las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi, cuya defensa solicitó una “reparación integral” para su sobreseimiento, el cual fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León, y Juan José Luciano, un hombre vinculado al sector de la construcción y quien figura en el expediente como uno de los arrepentidos, que admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a exfuncionarios para mantener contratos de concesiones viales.

En esta etapa, que continuará en mayo, serán convocados para dar testimonio varios periodistas que participaron en la investigación inicial y exfuncionarios y allegados de los principales acusados, incluyendo a la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.

Por el momento, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazó recientemente diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados para intentar detener el debate.

Con información de NA.