La VTV en CABA aumentó un 28%: cuánto cuesta para los autos y motos y cuándo hay que hacerla

El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) dispuso un nuevo incremento del 28% en las tarifas de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y elevó el precio a cerca de $100.000 para los autos.

Con la aplicación del aumento, los automovilistas que tengan que realizar la VTV deberán abonar $96.968,19, mientras que la tarifa para los motociclistas pasó a ser de $36.459,72 a partir de esta semana.

De esta manera, ahora los costos se alinean a los valores de la provincia de Buenos Aires, donde los vehículos de hasta 2.500 kg pagan $97.057,65, mientras que los vehículos pesados (más de 2.500 kg) abonan $174.703,77. La verificación para las motos cuesta $38.823,06.

El ajuste en CABA es el segundo del año y se suma al dispuesto en febrero, acumulando un incremento del 53% en 2026. Hasta ahora, el costo de la VTV para los autos era de $75.756, mientras que para las motos alcanzaba los $28.484.

Desde el Ejecutivo porteño argumentaron la actualización sosteniendo que “el ajuste responde a un incremento en los costos de prestación del servicio, lo que impactó en la ecuación económico-financiera de las empresas concesionarias” y precisaron que “según la normativa vigente, cuando la variación de costos supera el 5%, las firmas pueden solicitar una revisión tarifaria”.

Quiénes deben realizar la VTV en la Ciudad de Buenos Aires

Los autos con domicilio en CABA deben hacer su primera VTV cuando hayan cumplido 4 años, o una vez que alcancen los 64.000 kilómetros. La antigüedad se calcula considerando el mes y el año del patentamiento.

En el caso de los autos que hagan la VTV sin haber cumplido aún los 7 años de antigüedad, y con menos de 84.000 kilómetros recorridos, la verificación tiene una vigencia de 24 meses. En vez de ser anual, pueden hacerla año por medio.

En tanto que una vez cumplido los siete años o cuando se superen los 84.000 km (lo que suceda primero), la VTV se deberá realizar en el plazo tradicional de 12 meses.

Las personas que pueden acceder gratis a la VTV