Barrios de Pie encabeza un abrazo al Congreso y hace una olla popular mientras Adorni da su informe: “Nos llevan a la pobreza total”

Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenta su primer informe de gestión en el Congreso, acompañado por el presidente Javiel Milei y sus funcionarios, en medio de las denuncias y los avances de la Justicia en la investigación por las incosistencias en las declaraciones patrimoniales del exvocero, Barrios de Pie realiza este miércoles desde las 10 un abrazo simbólico al Congreso y organiza una olla popular en sus inmediaciones para protestar “frente a un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios, viajan en primera clase y adquieren préstamos a tasas de privilegio”.

Cocineras y trabajadoras de los comedores comunitarios forman parte de los reclamos por la finalización del programa Volver al Trabajo y el consiguiente cese en su remuneración.

Además de impactar en su remuneración directa, las cocineras también se quedarán sin sus aportes jubilatorios, sin el descuento en la tarjeta SUBE y sin obra social. Esos derechos dependían directamente del monotributo social asociado al programa.

Frente a este panorama, Norma Morales, coordinadora de Barrios de Pie, sostuvo que la Argentina está “frente a un gobierno nefasto que está llevando a nuestro pueblo a la pobreza total mientras ellos se vuelven millonarios, viajan en primera clase y adquieren préstamos a tasas de privilegio”.

“En los barrios el pueblo no la está pasando bien, la situación no da para más. Sacar el programa es para peor, ya que es el piso de ingresos para muchas familias. Vivimos con un Gobierno que no para de abandonar compatriotas y ejerce a diario la política de la crueldad. Toca seguir luchando y es por eso que este miércoles estaremos en el Congreso con el abrazo y la olla popular.” concluyó Morales.

Por su parte, Daniel Menéndez, funcionario del gobierno de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, se sumó a las portestas y, así como intendentes y el ministro de Desarrollo de la provincia se movilizan este miércoles frente al ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello para reclamar por fondos adeudados que sostienen los servicios alimentarios escolares, “en mi carácter de subsecretario, voy a acompañar en el Congreso el reclamo de los trabajadores que forman parte del plan Volver al Trabajo. Mientras Adorni y otros funcionarios se llenan de plata, este gobierno inmoral sigue recortando los fondos de los más humildes”, sentenció.