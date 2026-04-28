Cierra Ediciones de la Flor, un sello emblemático de la historia del libro argentino

La editorial Ediciones de la Flor anunció el cierre de sus actividades, poniendo fin a una trayectoria de casi seis décadas en la industria del libro argentino. La despedida se hace visible en la actual edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde el sello participa por última vez con la liquidación de su catálogo en el stand del Pabellón Amarillo.

Fundada en 1966 por Daniel Divinsky y Ana María “Kuki” Miller, la editorial se consolidó como una referencia dentro del campo independiente, con un catálogo que incluyó autores nacionales e internacionales de peso. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran obras de Quino, cuyo personaje Mafalda fue uno de sus mayores éxitos, así como títulos de Roberto Fontanarrosa, Griselda Gambaro, Umberto Eco y Rodolfo Walsh.

En los últimos años, el sello había atravesado cambios significativos, entre ellos la salida de Divinsky en 2015 y la posterior migración de obras clave de su catálogo a grandes grupos editoriales. En particular, la transferencia de la obra de Quino a otra casa editorial fue señalada en el sector como un punto de inflexión para la sostenibilidad del proyecto.

“En 1975 participamos de la primera Feria Internacional Del Libro de Buenos Aires y, aun estando presos o en el exilio sus editores, estuvimos en todas las que hubo desde entonces, festejando la posibilidad de encontrarnos con nuestros lectores, escuchar sus comentarios, responder sus preguntas, y sonreír con cada uno que llegaba, libro o papelito en mano, a llevarse la firma de sus autores favoritos”, puede leerse en un texto expuesto en el stand en la Feria del Libro.

“Nuestros autores más importantes han sido nuestra familia, pero sus herederos eligieron otros rumbos. Editar libros en Argentina siempre fue una carrera con vallas y hasta aquí hemos llegado a los saltos. Hoy la tecnología y el estado de la economía exigen nuevos y muy diferentes desafíos, que resultan determinantes para una editorial que ha mantenido su independencia como bandera”, añade.

“Es nuestra última feria, y nuestro último año de actividad. Nos despedimos, sabiendo que nuestro legado vive en las nuevas editoriales fundadas por jóvenes que crecieron con nuestros libros, y que esos libros que editamos con convicción y amor todos estos años, seguirán en las bibliotecas y la memoria de nuestros lectores. Gracias a ustedes por ser parte de estos 60 años de nuestra historia”.

El cierre marca el final de un ciclo para una editorial que mantuvo durante décadas un perfil independiente en un mercado atravesado por transformaciones económicas y tecnológicas. Su legado, sin embargo, permanece en un catálogo que formó parte central de la cultura literaria argentina y en generaciones de lectores que crecieron con sus libros.