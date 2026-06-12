Adorni y sus ahorros llegaron al Financial Times: “Escándalo de corrupción”

Los ecos de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se multiplican no solo entre la sociedad argentina, con reacciones de todo el arco político y social, sino que también llegó rápido a uno de los medios económicos más importantes del mundo. El Financial Times publicó este jueves un artículo en donde remarca, bajo el título “El principal asesor de Javier Milei admite haber ocultado 500.000 dólares a la agencia tributaria argentina”, que las explicaciones del funcionario libertario sobre su patrimonio personal generan “un escándalo de corrupción que paralizó al Gobierno de derecha”.

“El jefe de Gabinete y portavoz del presidente afirma que acumuló ahorros 'sin declararlos, como la mayoría de los argentinos'. Adorni reconoció haber ocultado unos 500.000 dólares en ahorros a las autoridades fiscales”, relata la nota que firma la periodista Ciara Nugent, corresponsal del medio británico para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay.

Financial Times destaca que Adorni, “cuyas recientes compras de inmuebles y viajes de lujo dieron lugar a una investigación federal en marzo, declaró el miércoles por la noche a la emisora local LN+ que él y su esposa habían obtenido sus ahorros legítimamente en el sector privado, entre otras vías a través de inversiones en criptomonedas”, al tiempo que hace foco en que el jefe de ministros dijo haber cometido un “error al no declarar el dinero cuando entró en el Gobierno en 2023”.

Y agrega: “La investigación al jefe de Gabinete, que también desempeña las funciones de portavoz de Milei, acaparó los titulares en Argentina durante cuatro meses. El presidente respaldó a Adorni, a pesar de que el escándalo limitó seriamente su capacidad para comunicar la agenda del Gobierno y negociar con aliados políticos”.

De acuerdo al análisis de Ignacio Labaqui, analista sénior de Medley Global Advisors a quien consultó Financial Times, “la explicación de Adorni es un intento de dejar atrás el escándalo en vísperas del tan esperado regreso de Argentina a la Copa Mundial de la FIFA. ”El momento no es casual, pero el daño ya está hecho; perdieron el control de la agenda durante cuatro meses, cuando Milei debería haberlo destituido“, explica el especialista.

En el artículo, el diario inglés argumenta que la evasión fiscal “está muy extendida en Argentina, donde las políticas erráticas llevaron a la gente a ocultar unos 270.000 millones de dólares en ahorros no declarados” y asegura que los analistas “señalan que la explicación de Adorni difícilmente pondrá fin a las preguntas sobre sus gastos recientes. La investigación federal sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito continúa”, aclara.

Además, se mete con la interna que impacta en los últimos tiempos en pleno corazón libertario: “Los problemas de Adorni causaron fricciones dentro de la coalición La Libertad Avanza (LLA) de Milei. Patricia Bullrich, una política popular que dejó el principal partido de centroderecha de Argentina para unirse a LLA, y que es la líder del bloque oficialista en el Senado, declaró a los medios locales: 'Esto es más que un error, es una omisión ética. Ahora le corresponderá a los tribunales decidir'”, destaca acerca de los dichos de la exministra de Seguridad durante los últimos días.

De acuerdo a la visión de FT, “Milei se vio envuelto en una serie de escándalos en los últimos meses que socavaron su promesa de campaña de erradicar la corrupción en la política argentina, incluyendo su propia promoción de una posible estafa con criptomonedas y una investigación sobre presuntos actos de corrupción en la agencia nacional de discapacidad. El presidente negó haber cometido delito alguno”, explica.

En tanto, advierte el artículo que, de acuerdo a “varias encuestas”, el índice de aprobación del presidente “cayó de alrededor del 45% al 35% en los primeros cuatro meses de 2026, aunque se recuperó ligeramente en mayo”, aunque también sostiene que los analistas “señalan que los escándalos serán menos importantes para las posibilidades de reelección de Milei en 2027 que su gestión de la economía”.

El medio británico también habla de una “severa inflación en Argentina” que se redujo “drásticamente bajo el mandato de Milei, con una tasa mensual que alcanzó un mínimo de ocho meses del 2,1% en mayo, según cifras publicadas el jueves” y remarca que el FMI “prevé que la economía crezca un 3,5% este año”.

Pondera las políticas “de austeridad y desregulación de Milei que convencieron a los inversores” y que los rendimientos de “la deuda soberana argentina denominada en dólares, que se mueven de manera inversa a los precios, cayeron el jueves a su nivel más bajo desde 2018 después de que S&P elevara la calificación crediticia del país, siguiendo la decisión similar de Fitch en mayo”.

Sin embargo, Financial Times alerta que la actividad “en varios sectores importantes sigue deprimida y los salarios reales se estancaron”.

Al final del artículo que dedica al escándalo Adorni y a la situación económica del país, el diario inglés destaca declaraciones de Eugenia Mitchelstein, profesora de ciencias políticas en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires: “Si más personas comienzan a sentir los beneficios de la estabilización macroeconómica de Milei, entonces los problemas de corrupción se convierten en algo realmente menor. Si eso no sucede, las acusaciones aumentarán la indignación popular”.

Con información de Financial Times