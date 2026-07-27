Día del Antropólogo: ¿por qué se celebra cada 27 de julio en Argentina?

Cada 26 de julio se conmemora en Argentina el Día del Antropólogo, una fecha que reconoce el trabajo de quienes se dedican a estudiar a las sociedades humanas y sus múltiples formas de organización, creencias, costumbres y modos de vida.

La fecha está vinculada a un momento clave para el desarrollo de la disciplina en el país: el 26 de julio de 1961, Mario Celestino Félix Cellone se graduó como licenciado en Antropología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata, convirtiéndose en el primer graduado de esa carrera en la Argentina.

Una disciplina que estudia al ser humano

La antropología es una disciplina de las ciencias sociales y humanas que aborda al ser humano desde una perspectiva integral. Sus investigaciones pueden abarcar desde la evolución biológica de nuestra especie hasta las formas de organización social, la cultura material, las prácticas cotidianas y la diversidad cultural.

A lo largo de su desarrollo, la disciplina fue ampliando sus campos de estudio. Hoy, el trabajo antropológico permite analizar fenómenos tan diversos como las identidades, las migraciones, las relaciones entre comunidades, las desigualdades sociales, los cambios culturales y las formas en que las personas construyen sentidos sobre el mundo que habitan.

Una mirada sobre las sociedades en transformación

En ese recorrido, la antropología también se convirtió en una herramienta para comprender sociedades atravesadas por transformaciones profundas. El trabajo de sus profesionales se desarrolla tanto en ámbitos académicos y de investigación como en organismos públicos, instituciones educativas, museos y distintos espacios vinculados con las políticas sociales y culturales.

La efeméride es, así, una oportunidad para poner en valor una disciplina cuyo objeto de estudio es tan amplio como la propia experiencia humana: comprender quiénes somos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos y de qué manera las sociedades cambian a través del tiempo.

Más allá de la fecha, el Día del Antropólogo también invita a reconocer el aporte de una mirada que busca acercarse a la diversidad sin reducirla a estereotipos y que entiende que las formas de vivir, pensar y organizarse de las sociedades son múltiples y están en permanente transformación.