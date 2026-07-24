El vocero del Gobierno: “Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad”

El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a ocupar el centro de la escena económica con una entrevista donde dejó una frase que encendió el debate financiero: “el dólar podría ir a $1.700 o $1.800”. Pero el funcionario no se limitó al tipo de cambio: aprovechó el formato distendido para desplegar una defensa integral del programa económico, cuestionar a la oposición y marcar la hoja de ruta del Gobierno para los próximos meses.

Ravier insistió en que no hay atraso cambiario y que cualquier corrección sería “mínima”. La referencia a un dólar oficial en torno a $1.800 funcionó como un mensaje doble: admitir que el tipo de cambio podría moverse, pero enmarcarlo dentro de un escenario controlado. “Cuadruplicar el tipo de cambio significaría que hoy pasamos de $1.500 a $6.000. Si vamos al 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, sería como que hoy pasara de $1500 a $4500. Nadie ve ese escenario. Ahora, que el tipo de cambio llegue a $1800, a $1700 dentro de unos meses, es una posibilidad”, remarcó.

El vocero sostuvo que la estabilidad se apoya en tres pilares: Compras de reservas del Banco Central, superávit de cuenta corriente y equilibrio fiscal.

Estos factores “no son compatibles con un salto brusco” y permiten proyectar un segundo semestre “sin sobresaltos”, aseguró el portavoz en el canal de streaming Carajo.

Este jueves, el dólar en el Banco Nación subió $5 y trepó hasta los $1.510 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central cerró en $1.510,79. En tanto, el mayorista subió 0,4% y llegó a cotizar en $1.489. En paralelo, el blue avanzó a $1.555 para la venta, un nuevo récord nominal.

Tres años “de crecimiento”

Según el vocero, en la Argentina se esperan “tres años de crecimiento económico después de muchísimo tiempo. ¿Hace cuánto que Argentina no tiene una actividad económica con crecimiento positivo? Más de una década atrás”, argumentó, al tiempo que ponderó los efectos del RIGI: “Son proyectos que apenas están arrancando y van a generar una entrada de inversiones de miles de millones de dólares, que tendrán impacto en el mercado”.

Inflación: “El proceso está encaminado”

Consultado sobre la desaceleración inflacionaria, Ravier afirmó que el Gobierno “ya ganó la batalla más difícil”, aunque reconoció que la baja será más lenta en alimentos y servicios regulados. Señaló que el Ejecutivo no planea “ningún congelamiento artificial” y que la política de orden fiscal es “la única herramienta real” para sostener la tendencia.

También defendió la estrategia de liberar precios en sectores donde, según él, “había distorsiones acumuladas por años de controles”.

Salarios y actividad: un mensaje optimista, pero con matices

Ravier aseguró que la recuperación salarial “ya empezó”, aunque admitió que el rebote es desigual. Dijo que los sectores exportadores y de servicios profesionales muestran mejoras más claras, mientras que el comercio y la industria “todavía sienten el impacto del sinceramiento inicial”.

Sobre la actividad económica, sostuvo que el Gobierno espera un repunte moderado hacia fin de año, apoyado en la baja de la inflación y en la recomposición del crédito.

Críticas a la oposición: “Instalan miedo para recuperar terreno”

En uno de los tramos más políticos de la entrevista, Ravier acusó a dirigentes opositores de “sembrar alarmismo” sobre el tipo de cambio y la inflación. Según él, algunos economistas “hablan de devaluación inminente para generar ruido”, pero no presentan datos que respalden esas advertencias.

También cuestionó la estrategia parlamentaria del peronismo y aseguró que el Gobierno “no va a negociar bajo presión”.