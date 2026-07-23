Borges tendrá un documental de más de cinco horas dirigido por Mariano Llinás

A cuarenta años de la muerte de Jorge Luis Borges, su vida y su legado llegarán a la pantalla grande en un documental de más de cinco horas dirigido por Mariano Llinás. Titulada Biografía de Jorge Luis Borges, la producción tendrá su estreno mundial en la 83ª edición de la Mostra Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre, donde participará fuera de competencia en la sección No Ficción.

El film propone un recorrido por la trayectoria del escritor argentino, desde su infancia en Buenos Aires y sus primeros pasos en la literatura hasta su consagración como una de las figuras centrales de las letras universales. Para reconstruir ese itinerario, combina material de archivo inédito, registros audiovisuales, entrevistas y el aporte de especialistas que analizan los principales aspectos de su obra.

Además de repasar títulos fundamentales como Ficciones y El Aleph, el documental se detiene en los temas que marcaron el universo borgeano -el tiempo, los laberintos, los espejos, el infinito y el lenguaje-, así como en distintos episodios de su vida pública y privada. También explora la influencia que su pensamiento y su literatura ejercieron sobre generaciones de escritores y lectores de todo el mundo.

Con una duración superior a las cinco horas, Biografía de Jorge Luis Borges se perfila como uno de los trabajos audiovisuales más ambiciosos dedicados al autor. Su estreno coincide con las conmemoraciones por los 40 años de la muerte del escritor, ocurrida el 14 de junio de 1986 en Ginebra, ciudad suiza en la que pasó sus últimos días.

Con información de la agencia NA