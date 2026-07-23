Jorge Macri no descarta un acuerdo electoral con Milei y radicaliza el discurso contra “lo peor del conurbano”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó este jueves que su administración va a continuar con los operativos de seguridad “en las villas y en cualquier barrio” donde el mapa del delito indique que se concentra la delincuencia. También aseguró que “no hay que descartar” un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza hacia 2027. Las declaraciones profundizan una serie de gestos y definiciones de las últimas semanas que lo muestra cada vez más alineado al discurso ultra de Javier Milei.

Macri afirmó este jueves que “las relaciones con La Libertad Avanza son buenas” y que “no hay que descartar” un acuerdo electoral de cara a 2027, en declaraciones a Radio Rivadavia. El jefe de Gobierno porteño enmarcó esa posibilidad en lo que definió como una amenaza común: “No hay que descartarlo porque el gran desafío es no volver al pasado, no volver al kirchnerismo y al populismo, que nos dejó un país devastado con niveles de emisión e inflación descontrolados”. Agregó que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete nacional “también ayuda” a esa cercanía y que “hay muchos puntos de vista en común” entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque “puede haber algunas diferencias”.

También salió a desmentir versiones sobre un distanciamiento con su primo, el expresidente Mauricio Macri: “Con Mauricio estamos muy bien, siempre me ayuda a pensar, y tiene un rol muy importante en el PRO”.

En el mismo reportaje, Macri redobló un discurso que estigmatiza al conurbano bonaerense como fuente de los problemas porteños. “El estilo de vida del porteño se ve afectado por una forma de vida del Conurbano, de desorden y abandono, que quiere avanzar sobre la Ciudad para que no sea el espejo en el que no se quieren mirar, porque la Ciudad pone la vara muy alta”, sostuvo. Y remató: “No lo vamos a permitir, como no permitimos las casas ocupadas ni manteros que hoy se habían naturalizado, y hoy no están más”.

Sobre seguridad, ratificó que los operativos continuarán “en las villas y en cualquier barrio” donde el mapa del delito señale concentración de delincuencia: “Vamos a defender el estilo de vida de la Ciudad, en paz y con orden. Sabemos dónde se esconde el delito”. Mencionó un operativo de este miércoles en la villa 1-11-14 y aclaró que los despliegues también alcanzan a barrios como Balvanera, Constitución, el Bajo Flores o Liniers. La frase que cerró el bloque de seguridad fue la más directa: “No vamos a permitir que lo peor del Conurbano se instale en la ciudad”.

En salud, Macri explicó que la atención ante una urgencia o emergencia será igual para cualquier paciente, pero que los turnos programados seguirán bajo el esquema de “prioridad al porteño”. La definición llegó como respuesta a un cuestionamiento de Horacio Rodríguez Larreta, quien había señalado que durante su gestión “no se dejó de atender a ningún niño con fiebre porque no fuera de la Ciudad”. Macri calificó esa comparación de “chicana” y de no comprender “cómo funciona el sistema”: “Nosotros le vamos a dar prioridad al porteño en un sistema inteligente que priorice su atención, y esto no tiene que ver ni con el SAME ni cuando hay emergencias. Además estamos aumentando la oferta de turnos, hemos roto con el concepto de que el hospital está solo abierto de mañana, ahora funciona también a la tarde y estamos haciendo inversiones récord en el sistema de salud”.