La Patagonia, bajo alerta roja por frío extremo con temperaturas más bajas que en la Antártida

La Patagonia amaneció este jueves sumergida en uno de los episodios de frío más intensos del año. Santa Cruz permanece bajo alerta roja por temperaturas extremas, con marcas que perforaron los -14 °C y sensaciones térmicas cercanas a los -20 °C, mientras Tierra del Fuego sostiene una alerta amarilla por el impacto moderado en la salud. Las condiciones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), configuran un evento de riesgo alto incluso para personas sanas.

Además, luego de un día de “tregua” en zonas de la cordillera cuyana, un nuevo temporal de nieve impactará en la cordillera de Mendoza y San Juan desde este jueves 23. El SMN mantiene en alerta naranja por nevadas intensas y persistentes a esa zona durante por acumulados que pueden alcanzar hasta 1.5 metros de nieve, y superarlos incluyendo las nevadas del fin de semana próximo, de acuerdo a lo que informa Meteored.

Un amanecer polar: temperaturas que rompieron el piso

Río Gallegos volvió a ser la ciudad más fría del país: –14,6 °C a las 7 de la mañana, seguida por Río Grande con –10,6 °C y El Calafate con –9,2 °C. En varias localidades santacruceñas, como Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores, las mínimas oscilaron entre –8 °C y –6 °C.

En zonas cordilleranas y mesetas del interior, el frío fue aún más crudo: registros previos de –17 °C en Río Turbio, El Calafate y Gobernador Gregores se repitieron con igual intensidad, acompañados por heladas severas y escasa nubosidad. En Río Gallegos, la sensación térmica llegó a –20,3 °C.

Nevadas, hielo y rutas complicadas

El fenómeno no se limita al termómetro: la combinación de aire polar, humedad y un sistema de baja presión que ingresó desde el Pacífico generó nevadas débiles a moderadas en gran parte de Santa Cruz, especialmente en el noroeste provincial. Localidades como Los Antiguos y Perito Moreno enfrentan acumulaciones significativas entre la mañana y la tarde.

La Administración General de Vialidad Provincial advirtió que las temperaturas máximas difícilmente superarán los 0 °C, favoreciendo la formación de hielo y escarcha en rutas, con riesgo elevado para la circulación. En zonas de cordillera, las ráfagas pueden alcanzar los 100 km/h, generando viento blanco y reduciendo la visibilidad.

Alertas vigentes y recomendaciones

Alerta roja (Santa Cruz): riesgo alto a extremo para la salud. Evitar la exposición prolongada, usar múltiples capas de abrigo y mantener calefacción segura.

riesgo alto a extremo para la salud. Evitar la exposición prolongada, usar múltiples capas de abrigo y mantener calefacción segura. Alerta amarilla (Tierra del Fuego): impacto leve a moderado, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las autoridades provinciales recomiendan evitar viajes innecesarios, portar cadenas en zonas de montaña y estar atentos a los partes oficiales.

Un invierno que se expande más allá del sur

Aunque el epicentro está en la Patagonia, el frío extremo se combina con un cuadro más amplio: la cordillera del NOA y Cuyo continúa bajo alertas por nevadas, con acumulados que en Mendoza ya alcanzan entre 3 y 4 metros de nieve tras el temporal de la última semana.

Una Patagonia en modo supervivencia

El frío extremo de este jueves no es un episodio aislado: es parte de una secuencia de irrupciones polares que vienen marcando el invierno 2026 con una intensidad poco habitual. La combinación de alertas, nevadas y heladas profundas obliga a la región a operar en modo precaución, mientras las autoridades monitorean hora a hora la evolución del fenómeno.