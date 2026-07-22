La AFA negó que Tapia y Toviggino hayan sido citados por la Justicia de EE.UU. y rechazó la supuesta incautación de dispositivos

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) salió este martes a desmentir las versiones que indicaban que su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, habían sido citados por la Justicia de Estados Unidos en el marco de una investigación y que agentes del FBI les habían incautado teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en el aeropuerto de Nueva York.

A través de un comunicado, la AFA aseguró que el documento judicial que dio origen a esas versiones no constituye una citación dirigida a Tapia ni a Toviggino. Según explicó la entidad, la orden fue emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y está dirigida a un tercero, a quien se le solicitaría comparecer ante un Gran Jurado y eventualmente presentar documentación y comunicaciones relacionadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la asociación.

“Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos”, sostuvo la AFA. La institución también negó que a cualquiera de los dos le hayan sido “incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico”.

Qué dijo la AFA sobre el documento judicial

La entidad que conduce Tapia remarcó que el documento no establece ninguna medida personal contra el presidente o el tesorero de la AFA. Según el comunicado, tampoco ordena su comparecencia ni les impone obligaciones procesales.

“La citación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida se encuentra dirigida a un tercero”, señaló la AFA, que agregó que esa persona debería comparecer ante un Gran Jurado y podría estar obligada a presentar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas.

La institución también negó que el documento incluya alguna diligencia de secuestro o incautación de bienes pertenecientes a Tapia o Toviggino.

La aclaración se conoció luego de que circularan versiones sobre un supuesto procedimiento realizado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, antes del regreso de parte de la delegación argentina que había participado del Mundial. Según esas versiones, agentes del FBI habrían demorado a Tapia y le habrían solicitado sus teléfonos y otros dispositivos electrónicos. La AFA rechazó ahora que se haya producido una incautación de ese tipo.

El reclamo de la AFA a los medios

En su comunicado, la asociación cuestionó la difusión de información que considera inexacta y sostuvo que ese tipo de publicaciones genera “una grave desinformación” y afecta “injustificadamente el honor y la imagen” de las personas y las instituciones involucradas.

Por último, la entidad advirtió que se reserva la posibilidad de iniciar acciones legales frente a la difusión de información que considere falsa o manifiestamente engañosa y que pueda afectar los derechos de la institución o de sus autoridades.

La AFA no hizo referencia en su comunicado a la existencia de una investigación más amplia sobre movimientos financieros vinculados con la entidad o con empresarios relacionados con su actividad. Tampoco se pronunció sobre otros nombres que pudieran aparecer mencionados en documentación judicial estadounidense.