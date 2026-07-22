La CGT, las CTA, la UTEP y movimientos sociales marchan al Congreso junto a los jubilados

La CGT, junto a las dos CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), organizaciones de jubilados y diversos movimientos sociales confluirán este miércoles en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas del gobierno de Javier Milei.

Los manifestantes se concentrarán desde las 15 en la intersección de las avenidas Rivadavia y Rodríguez Peña para marchar posteriormente hacia el Congreso Nacional, como lo viene haciendo grupos de jubilados desde hace varios meses.

Antes, y bajo una fuerte tensión con las fuerzas de seguridad, la UTEP, junto a otras organizaciones sociales, realizó cortes en reclamo por el cierre del programa “Volver al Trabajo”.

Pasadas las 10, Bomberos de la Policía Federal intentaban apagar el fuego de neumáticos encendidos por los manifestantes en el Puente Pueyrredón, mientras la Prefectura avanzaba sobre la gente y reprimía con gases y pintura amarilla. Uno de los damnificados fue Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.

Tras la intervención de fuerzas federales en Puente Pueyrredón, desde la UTEP repudiaron “la brutal represión contra quienes se movilizaron para reclamar trabajo y dignidad. La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo”, postearon junto a un video desde su cuenta de X.

Por su parte, el dirigente Eduardo Belliboni, blanco directo de la represión, escribió: “La infame prefectura que en lugar de cuidar las fronteras contra el narco, está gaseando la manifestacion de miles de trabajadores de Volver al Trabajo que fueron despedidos. A metros de la estación Darío y Maxi ¡COBARDES! VIVA LA LUCHA PIQUETERA”.

La protesta se desarrolla bajo consignas vinculadas a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por la administración nacional.

La convocatoria junto a las dos CTA y a la UTEP busca dar una señal de unidad del movimiento sindical y de las organizaciones sociales frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo, según destacaron voceros de la central sindical.

La movilización marcará el inicio de una nueva etapa del plan de lucha definido por la CGT en conjunto con las CTA y la UTEP, luego del receso producido por el Mundial de Fútbol 2026.

Los dirigentes sindicales adelantaron que el cronograma de protestas continuará en las próximas semanas con nuevas movilizaciones, entre ellas el 7 de agosto a San Cayetano, y no descartan convocar un paro general si no obtienen respuestas a sus reclamos.

En la previa, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo en declaraciones radiales que la central obrera no acompaña “ninguna ley que presente el Gobierno”, porque “se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad”.

“La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo cuatro paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron tres movilizaciones, un paro general, más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT, que ha decidido un plan de acción, conjuntamente con las otras dos centrales sindicales, que son la CTA y la UTEP, que va en escala y arranca con el acompañamiento a todos los jubilados que se movilizan los miércoles”, sostuvo.

En declaraciones a Radio Del Plata, Jerónimo aclaró que hay “un montón de cosas que están sucediendo en la Argentina que tienen un impacto negativo en la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras. Seguimos viendo cómo se siguen cerrando empresas, se siguen perdiendo puestos de trabajo, y la verdad que nosotros rechazamos el modelo económico que solamente privilegia a los que más tienen”.

Como consecuencia de la movilización, se espera que durante la tarde se registren importantes restricciones al tránsito en los alrededores del Congreso y en las principales arterias del centro porteño, mientras que también podrían producirse cortes parciales y desvíos en distintos puntos del país.