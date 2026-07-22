La Justicia de EE.UU. ratificó una condena contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó este martes una sentencia que obliga a la Argentina a pagar más de US$390 millones al fondo Titan Consortium en el marco del litigio por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.

El fallo ratificó la decisión adoptada en primera instancia por la Corte de Distrito de Columbia, que había reconocido el laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y fijado la indemnización en US$390.907.115,55, calculada al 10 de diciembre de 2024, más los intereses posteriores.

La disputa judicial se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas, dispuesta en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A raíz de esa decisión, en 2017 un tribunal del CIADI condenó al Estado argentino a pagar unos US$321 millones, además de intereses y costas, por las participaciones accionarias de las empresas afectadas.

Si bien la Argentina solicitó la anulación del laudo, ese planteo fue rechazado y la decisión arbitral quedó firme en 2019. Posteriormente, Titan Consortium adquirió los derechos económicos derivados de esa resolución como cesionario de Teinver y otras compañías, y en 2021 inició el proceso para que el laudo fuera reconocido y ejecutado ante la Justicia estadounidense.

Uno de los principales puntos en discusión fue el plazo de prescripción aplicable al caso. Mientras la Argentina sostuvo que correspondía un límite de tres años, la Justicia norteamericana concluyó que el plazo era de doce años. Ese criterio fue adoptado por la Corte de Distrito en 2024 y ahora quedó ratificado por la Cámara de Apelaciones.

Tras conocerse la decisión, la Procuración del Tesoro informó a la Agencia Noticias Argentinas que analiza “todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia”.

El organismo sostuvo además que el litigio forma parte de “la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos”.

Con información de la agencia NA