Jimmy Fallon se ríe de las conspiraciones con la final del Mundial por la foto de Lamine Yamal y Messi

La final del Mundial de fútbol 2026, que enfrentará este domingo 19 de julio a las selecciones de España y Argentina, puso en el foco internacional una imagen de Lamine Yamal y Lionel Messi tomada en 2007 que ya fue viral hace un tiempo, pero que ahora cobra otra dimensión. Así lo demostró este jueves Jimmy Fallon en la televisión estadounidense, donde ironizó sobre una supuesta “conspiración” de la FIFA que llevaría fraguándose durante dos décadas.

El presentador de The Tonight Show se hizo eco en NBC de una fotografía que ya había recorrido Internet y que dejó sin habla a los norteamericanos. Se trata de una instantánea de un joven Leo Messi durante una sesión benéfica del Barça con UNICEF en la que el astro argentino está bañando a un bebé. Un niño que no es otro que Lamine Yamal cuando tenía pocos meses de vida, años antes de convertirse en otra figura del fútbol mundial y sucesor del propio Messi en el Camp Nou.

“Esta foto se hizo viral. ¿La vieron? Es real. Es una foto real de Messi y baby Yamal. Es él de bebé. Se hizo en 2007 y algunos fans están diciendo que hay una enorme conspiración de la FIFA que estuvo guionando cada partido de los últimos 20 años”, comenzó explicando Fallon a su audiencia. “Obviamente es ridículo y tenés que ser estúpido para creerlo... hasta que profundizás”, ironizó el presentador, sumándose con humor a las teorías conspiranoicas que rodean la final del Mundial.

El conductor sacó cuentas para poner de relevancia que el número 19 está presente en todo lo que rodea a esta imagen: “Messi tiene 39 años ahora y tenía 20 en la foto. 39-20 es 19, la edad de Lamine Yamal ahora y también su dorsal”, empezó apuntando. “Esa foto se hizo en 2007, hace 19 años. ¿Qué dorsal llevaba Messi entonces? El 19. Pero esto se vuelve más loco porque la final del Mundial es este domingo 19”, agregó.

En ese momento, Fallon se acercó al público presente en su programa para hacerlo partícipe de un juego: “Desearía que terminase acá, pero desgraciadamente esta conspiración me toca de cerca. Este estudio tiene una fila con 19 asientos, la fila 4”, dijo, instando a que varios de los asistentes abriesen una serie de sobres en cadena que finalizó con otra suma que daba 19. “Ahí lo tienen. ¡La final del Mundial está escrita!”, concluyó.