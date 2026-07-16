Hermosa mañana, ¿verdad? La Selección Argentina lo hizo otra vez: las tapas de los diarios se rinden ante Messi y la Scaloneta finalista
- La Albiceleste le ganó 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal del Mundial en otro partido épico. Los diarios del mundo reflejaron el coraje del equipo argentino para meterse en el partido decisivo ante España en busca del bicampeonato.
Mundial 2026Hermosa mañana, ¿verdad? La Selección Argentina lo hizo otra vez: las tapas de los diarios se rinden ante Messi y la Scaloneta finalista