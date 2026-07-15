Gendarmería reprimió una nueva marcha de jubilados frente al Congreso y el padre Paco Olveira volvió a ser agredido

Una nueva movilización de jubilados frente al Congreso Nacional terminó este miércoles con incidentes, luego de que efectivos de Gendarmería, la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad avanzaran para dispersar la protesta con empujones y gases.

Los manifestantes reclamaban una recomposición de los haberes previsionales, la restitución de medicamentos y rechazaban las políticas de ajuste del Gobierno nacional, en una marcha que, como ocurre cada miércoles, se desarrolló en las inmediaciones del Congreso.

Durante el operativo se registraron momentos de tensión cuando las fuerzas de seguridad intentaron impedir el avance de los manifestantes. Según denunciaron organizaciones presentes en el lugar, también hubo agresiones contra personas que acompañaban la protesta.

Entre los episodios más resonantes estuvo la agresión al sacerdote Francisco “Paco” Olveira, integrante del grupo Curas en Opción por los Pobres, quien fue tomado del cuello y arrojado al piso por efectivos de Gendarmería, según muestran videos difundidos en redes sociales.

También se denunciaron nuevos golpes contra jubilados cuando se desplazaban hacia la Plaza del Congreso por la calle Solís. De acuerdo con testigos, un efectivo policial le quitó la mochila a uno de los jóvenes que acompañaba a los adultos mayores y el grupo fue retenido en las inmediaciones del Anexo del Senado.

La protesta volvió a poner en el centro del debate el accionar de las fuerzas federales durante las movilizaciones sociales y el protocolo de seguridad aplicado por el Ministerio de Seguridad.

No es la primera vez que Olveira resulta víctima de un operativo represivo durante las marchas de jubilados. En marzo de 2025 fue golpeado e intentaron detenerlo cuando intervino para evitar que la Policía arrestara a un manifestante.

Dos meses más tarde, en mayo de ese año, volvió a ser agredido por efectivos de seguridad mientras asistía a una jubilada que había caído al suelo durante otra manifestación frente al Congreso. En aquella oportunidad sufrió un corte debajo del ojo derecho tras recibir un golpe durante el operativo.

Los episodios continuaron en noviembre de 2025, cuando fue demorado durante otra marcha de jubilados, y nuevamente en febrero de 2026, cuando fue detenido dos veces el mismo día en una protesta similar. En ambos casos recuperó la libertad horas después.

La movilización de este miércoles se produjo en la antesala del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y volvió a reunir a jubilados, organizaciones sociales, sindicales y religiosas que acompañan el reclamo por mejoras en los ingresos previsionales.