De Fox a Telemundo: estadounidenses que solo hablan inglés cambian de canal para ver el Mundial al grito del “gooooool”

El Mundial está logrando récords de audiencia en Estados Unidos. Y se lo están repartiendo casi a la par las dos cadenas que tienen la exclusiva: Fox Sports, en inglés, y Telemundo, en español. Entre ambas, sumaron una media de 16,9 millones de espectadores en la primera ronda de dieciseisavos de final: Fox y FS1 representaron el 56% de esa audiencia, con una media de 9,5 millones de espectadores en los 16 partidos, informa Sports Business Journal. Por su parte, Telemundo acaparó el 44% de la audiencia de la ronda de 32, con una media de 7,4 millones.

Es decir, casi la mitad de todos los espectadores del Mundial en EE.UU. están viendo la cobertura en español de Telemundo, entre otros motivos gracias al conocido comentarista de Telemundo, el argentino Andrés Cantor, célebre por su forma de narrar los goles, que recuerda mucho a los comentaristas de las radios españolas, y tiene muy poco que ver con el modo desapasionado con el que los narradores de Fox retransmiten los partidos.

Según datos de Telemundo, los 23,2 millones de audiencia total del partido entre México e Inglaterra en octavos de final lo convirtieron en el partido de fútbol más visto en la historia de los medios en español en EE.UU.. El partido también se sitúa como el encuentro de fútbol más visto en streaming en la historia de los medios en español, con una audiencia media por minuto de 13 millones de espectadores en las plataformas de streaming.

“Este es el Mundial más visto de la historia en español en este país. Las cifras son alucinantes”, afirma Miguel Lorenzo, vicepresidente sénior de Telemundo Deportes, en NPR: “Básicamente, la mitad de la población de Estados Unidos está viendo el Mundial en español en Telemundo, cuando solo el 20% de la población estadounidense es hispana”. Según datos de Nielsen, el 20% de los espectadores del Mundial en Telemundo hablan inglés como lengua principal.

“La gente dice: 'No hablo ni una palabra de español, pero quiero verlo en Telemundo porque suena más emocionante. Y quizá, para cuando termine el Mundial, ya haya aprendido español”, añade Lorenzo: “La alegría, la emoción y el dramatismo no dependen del idioma, son universales”.

Phil Haym, periodista británico de The Athletic, el medio de deportes del New York Times, escribía: “En el segundo día del Mundial, la señal de Fox en nuestro apartamento empezó a parpadear, a congelarse y a cortarse. En medio del pánico, dimos con Telemundo. Desde entonces estoy enganchado, navegando a ciegas y sin la menor idea de lo que se dice en la cabina de transmisión. No hablar español juega a mi favor, ya que convierte a Telemundo en una atracción de parque temático: vas a oscuras, sin saber hacia dónde irán las vías a continuación. El entusiasmo de los comentaristas es inigualable e intimidante; roza el riesgo de provocar un paro cardíaco”.

Pero no es sólo la narración de Andrés Cantor y la emoción que le ponen las voces latinas en comparación con las anglosajonas a las retransmisiones.

A diferencia de Fox, que emite anuncios durante las supuestas pausas de hidratación de los jugadores, que básicamente son pausas comerciales, Telemundo mantiene sus cámaras enfocadas al campo en lugar de ir directamente a los anuncios. Y eso es algo que, como dice el cómico de origen sudafricano Trevor Noah, los aficionados al fútbol aprecian.

“Vemos a los jugadores en el campo comentando lo que está pasando. Se ve qué entrenador está más nervioso… Algunos jugadores se dan palmadas en la espalda. Esto forma parte del partido”, explicaba Noah durante una de las sesiones del Mundial que organiza en su canal de YouTube: “Cuando se pasa a los anuncios, se pierde la tensión, se pierde la alegría, la expectación. Así que, de nuevo, un aplauso para Telemundo: La retransmisión es realmente increíble”.

Phil Haym lo resume: “Escucharlos es como estar detenido en un semáforo con un Mustang al lado acelerando a fondo. A veces ruge, a veces ronronea, pero siempre está en marcha. Pronuncian las erres con maestría —decir 'Cristiano Ronaldo' es gloria bendita— y el concepto de partido intrascendente parece no existir para ellos. Estos comentaristas son capaces de mantener esa intensidad una y otra vez. Por lo que sé sobre Telemundo, el comentarista argentino Andrés Cantor es la gran estrella, el rey. Narra con la pasión de quien asalta la Bastilla y ha convertido en su sello personal rematar cada gol con un estruendoso '¡GOOOOOOOOOOOOOOOL!'. Cuando Curazao marcó contra Alemania, mantuvo el grito durante unos 60 segundos”.

Además de todo eso, hay otro detalle que puede influir en algunos casos: el coste de la plataforma de streaming Peacock, que incluye Telemundo, es unos tres dólares mensuales más barata que Fox One —16,99 dólares frente a 19,99—.