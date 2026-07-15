Día Nacional de Dar Algo: ¿por qué se celebra el 15 de julio?

El Día Nacional de Dar Algo (también conocido como National Give Something Away Day) se celebra cada 15 de julio, y procura “inspirar” a las personas a desprenderse de objetos materiales, compartir recursos económicos o dedicar tiempo de calidad a quienes más lo necesitan.

Dicha jornada solidaria obedece a la iniciativa del movimiento Un Día Para Dar, que tiene su correlato internacional en el Giving Tuesday, que impulsa una cultura solidaria fomentando donaciones y el voluntariado.

La organización, cada 15 de julio, alienta las donaciones, ya sean de objetos materiales o de tiempo de calidad, que pueden ser clases o talleres.

A su vez, se convoca a participar u organizar una colecta en cada comunidad, a través de la iniciativa local en Un Día Para Dar Argentina, que tiene su página en Instagram.