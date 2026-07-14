La inflación de junio fue de 1,9%, marcó una nueva desaceleración y acumuló 33,5% en doce meses

La inflación de junio fue de 1,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,5% en doce meses y marcó una nueva desaceleración en la dinámica de la suba del costo de vida.

Este, a su vez, fue el valor más bajo en diez meses, cuando cerró con el mismo número en agosto de 2025.

La última vez que la tasa inflacionaria registró un alza fue en marzo de este año, tras haber alcanzado un valor de 3,4%. En los meses siguientes, la tendencia se consolidó a la baja y alcanza el tercer mes consecutivo con una desaceleración: abril (2,6%), mayo (2,1%) y junio (1,9%).

El IPC núcleo -que descuenta los factores de estacionalidad y los precios regulados- tuvo una variación de 1,6% y alcanzó el menor valor desde julio de 2025.

Los precios estacionales presentaron el mayor incremento de las categorías (3,4%) dado el aumento en las verduras y el turismo, compensado por la caída en las frutas. En tanto, los precios regulados quedaron en el punto medio: aumentaron 2,4% con alzas en electricidad y transporte público.

“Más allá del dato puntual de junio, lo importante será observar la tendencia de la inflación en los próximos meses. Lo verdaderamente relevante será que la inflación pueda sostener ese nivel (por debajo de 2%) en el tiempo”, señaló Javier Bongiovanni, economista de la Fundación Libertad.

Radiografía de los rubros

La llegada de la temporada invernal tuvo un fuerte impacto en el IPC del sexto mes. Impulsado por el aumento en los paquetes turísticos, Recreación y cultura (4,2%) marcó el mayor aumento en junio, seguido por Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,3%).

Del otro lado quedaron los rubros de Comunicación (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

Alimentos y bebidas no alcohólicas cerró con una variación del 1,3%. Durante el mes el peso de este rubro no impactó en el índice general, compensado por los altibajos de otros sectores.

A su vez, el tabaco terminó por encima de la variación mensual, con un alza de 2,1% que se vio impulsada “por los fuertes aumentos de los cigarrillos luego de más de 3 meses sin cambios significativos”.

En línea con lo esperado

Las consultoras privadas proyectaron un IPC de entre 1,5% y 2%, tomando como referencia la inflación de la Ciudad de Buenos Aires.

C&T fue una de las pocas que acertó con la estimación. La consultora explicó que el componente núcleo como el de regulados contribuyeron a la moderación del mes, mientras que los estacionales se aceleraron.

El mercado también descontaba una desaceleración, aunque preveía que recién en agosto quebraría la barrera de los dos puntos.

Otro de los actores que mantenía el optimismo era el propio Gobierno. El flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, buscó llevar cierta confianza y demostrar que la inflación es un tema que ya no preocupa.

Luis Caputo, ministro de Economía, también remarcó que el número inflacionario seguirá bajando en los próximos meses y se lamentó porque el caso de Manuel Adorni impidió que se conocieran otras noticias favorables en el frente económico.

Ahora, el foco del Ejecutivo está en demostrar la capacidad financiera que tiene para afrontar los pagos de deuda sin acudir a los mercados internacionales. El programa 2026-2027 explicó los mecanismos por los que el equipo económico cumplirá con sus obligaciones hasta el fin del mandato de Javier Milei.

Con información de la agencia NA