Argentina se impone 2-1 a Inglaterra y jugará la final con España el domingo

La Selección argentina le ganó 2-1 a Inglaterra, tras estar en desventaja, en un partido épico, emotivo y para el infarto y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España.

En un encuentro disputado en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el conjunto británico se había puesto en ventaja a través de Anthony Gordon, a los 10 minutos del complemento, pero los dirigidos por Lionel Scaloni lo dieron vuelta gracias a los goles de Enzo Fernández, a los 40, y Lautaro Martínez, a los 47.

La Selección Nacional jugará por segunda vez consecutiva la final del Mundial, en esta ocasión frente a España, el próximo domingo a las 16:00 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Por su parte, Inglaterra se medirá con Francia, un día antes pero a las 18:00 (hora argentina) por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium de Miami.

El encuentro comenzó muy parejo, en un primer tiempo que fue un verdadero juego de ajedrez, con prácticamente ninguna jugada clara.

La única la tuvo la Argentina, con un remate desde afuera del área que pasó muy cerca del arco defendido por Jordan Pickford.

En el inicio del segundo tiempo Inglaterra se puso en ventaja a los 10 minutos en una jugada aislada, cuando el elenco albiceleste jugaba mejor y controlaba el desarrollo del cotejo.

Iban 10 minutos, cuando Gordon definió solo en el área chica tras un preciso centro bajo de Morgan Rogers que sorprendió a la defensa argentina.

Luego de ponerse en ventaja, Inglaterra quiso replegarse atrás con el objetivo de defender el resultado y la Selección Nacional comenzó a acechar el área rival con un coraje impresionante.

Allí fue cuando apareció la figura de Pickford, quien se lució con varias atajadas, sobre todo un cabezazo abajo que le sacó a Nicolás González, que hacían parecer imposible una remontada argentina.

Encima, Alexis Mac Allister no estaba de suerte y un cabezazo suyo de palomita y de arremetida se estrelló en el palo derecho ante la mirada del guardameta británico.

Sin embargo, la Selección argentina logró llegar a la igualdad a los 40 minutos del segundo tiempo a través de un tremendo remate desde afuera del área de Fernández, tras un pase atrás de Lionel Messi, quien se llevó la marca de varios ingleses.

No conformes con la igualdad, los vigentes campeones del mundo siguieron presionando y así consiguieron el gol del triunfo a los 47 minutos de la segunda mitad, cuando el “Toro” Martínez se impuso en las alturas con un gran cabezazo tras un centro preciso de Messi ejecutado con la pierna derecha. En esa misma jugada Mac Allister estrellaba otro tiro en el palo, pero ahora en el izquierdo.

Los minutos fueron corriendo y el elenco nacional se dedicó a aguantar los centros del equipo inglés hasta que terminó el partido.

De esta manera, la Argentina consiguió la clasificación a la gran final, donde se enfrentará con España, que este martes dio una cátedra de fútbol para derrotar 2-0 a la Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y compañía.

Síntesis del partido:

Mundial 2026.

Semifinal.

Argentina 2 – Inglaterra 1.

Estadio: Mercedes Benz Stadium (Atlanta).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos).

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos).

VAR: Marco Di Bello (Italia).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, John Stones, Reece James; Elliot Anderson, Declan Rice; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Goles en el segundo tiempo: 10m Gordon (I), 40m E.Fernández (A), 47m. Lautaro Martínez (A).

Cambios en el segundo tiempo: 19m Nicolás González por Paredes (A), 27m Ezri Konsa por Gordon (I), Gonzalo Montiel por Molina, Nicolás Otamendi por Lisandro Martínez y Rodrigo de Paul por Simeone (A), 36m Lautaro Martínez por Tagliafico (A), 37m Dan Burn por James y Nico O´Reilly por Rice (I), 49m Ivan Toney por Stones y Marcus Rashford por Spence (I).