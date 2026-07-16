El oficialismo consiguió quórum: el Senado debate la extranjerización de las tierras y pliegos judiciales

El Gobierno consiguió con lo justo abrir la sesión de este jueves en el Senado para debatir la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y avanzar en la nominación de un grupo de jueces. Con 37 senadores, desde las 12.30 se abrió el recinto de la Cámara alta con la presidencia de Victoria Villarruel, que ayer tuvo un fuerte cruce con Patricia Bullrich por la ley que avala la extranjerización de la tierra.

Luego del triunfo de la Selección ante Inglaterra, que le dio el pase a la final del Mundial, Villarruel trató de suspender la sesión pero se encontró con la férrea oposición de Bullrich, y allí se inició una discusión a través de Whatsapp. Según consignó el diario La Nación, la vicepresidente señaló: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”, a lo que Bullrich respondió “Para festejarlo”.

Sin embargo, Villarruel redobló la apuesta y le espetó: “Para vender el país”, y añadió “Nadie quiere festejar en el Senado” y propuso que cada legislador celebre en su provincia, y no “votando una ley que es indignante”, habida cuenta que la iniciativa elimina restricciones para que los extranjeros compren tierras en el país.

Pero Bullrich no se quedó atrás y retrucó: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”. A lo que Villarruel señaló “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

“Ustedes nos quieren rifar, no seas hipócrita. Igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina”, añadió Villarruel. En el final del intercambio, Bullrich subrayó “Si no te gusta renuncíá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”, y Villarruel contestó: “A mí también me votaron y no te votaron a vos, así que agua y ajo”. Este jueves en la sesión muchos de los legisladores se mostraron con la camiseta de la Selección argentina.

Lo que cambia con la ley

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue redactado por Federico Sturzenegger y habilita la venta sin límites de las tierras nacionales a los extranjeros. Además permite los desalojos exprés para los inquilinos endeudados, flexibiliza la ley ambiental de Manejo del Fuego y elimina el tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es el capítulo 3, que modifica la Ley de Tierras sancionada en 2011 con el objetivo de poner límites a la venta ilimitada de tierras en el país, especialmente en zonas de recursos naturales o hídricas. “Estamos muy cerca de voltear el capítulo 3, pero dependemos de algunos radicales”, deslizó una senadora peronista en la previa a elDiarioAR.

Bullrich negoció cambios hasta la semana pasada con el objetivo de conseguir los votos de algunos radicales, como Maxi Abad o Daniel Kroneberger. Habilitó límites para la venta de tierras a empresas con capital de estados extranjeros, así como dobles conformes –del Congreso Nacional y del gobernador– para las zonas de frontera.

El apuro por un juez

Los números para aprobar el capítulo de extranjerización de la tierra están justos, y en el oficialismo se mueven con cautela porque están movidos por una urgencia. La urgencia tiene nombre propio: el pliego del juez Victor Pesino, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y tiene hasta entonces para conseguir que le aprueben el pliego para continuar cinco años en el cargo. Pesino viene de dejar sin efecto la cautelar que suspendía la reforma laboral y, a su vez, de intervenir uno de los sindicatos más combativos contra el Gobierno, la UOM.

También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.