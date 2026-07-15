El último muro de Europa continental deja de existir: la reja de Gibraltar cae tras cinco años de negociaciones

La Verja cayó justo a las 0 horas del día 15 de julio de 2026 tras cinco años de intensas negociaciones, a las que la Unión Europea dio via libre precisamente en julio de 2021, para buscar un Brexit blando en la frontera gibraltareña. El baile de ministros de Exteriores y de primeros ministros en el Reino Unido no impidió que se alcance un acuerdo, cuya ratificación provisional se producía horas antes en Bruselas, que permitirá la libre circulación de personas y mercancías entre La Línea y Gibraltar, que pasa a incorporarse a los beneficios y responsabilidades de Schengen, sin llegar a estar en Schengen. Más allá del acuerdo político, el momento se vivió con una fuerte sensación de esperanza, pero también con cautela y un poso de incertidumbre, a un lado y a otro de la Verja que ya no existe.

Una muchedumbre, entre la que podían verse numerosas banderas españolas –eso sí, con el escudo constitucional—avanzó poco antes de la medianoche, desde La Línea al Peñón. La multitud, enfervorizada por la victoria española frente a Francia en el Mundial de Fútbol, aguó en cierta medida la fiesta de desaparición de la Verja, con gritos de “Gibraltar español” y algún ocasional exabrupto contra Pedro Sánchez, en vísperas de que el presidente del Gobierno español también se desplace hasta allí. Algunos habían logrado penetrar al interior de la Roca, ondeando la bandera ibérica desde Europa Point, en la costa de Levante, junto a la gran mezquita gibraltareña.

Para Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, la euforia futbolística podría explicar la manifestación espontánea, que fue contenida por la Guardia Civil, para que no irrumpiese en la Focona –The Four Corners—al otro lado de la zona fronteriza que ya no existe: “Lo importante es que Europa ha vuelto y tenemos un Tratado que permitirá que la frontera fluya”, aseguraba el líder gibraltareño, poco después de abrazar a Juan Franco, alcalde de La Línea, que también se desplazó hasta dicho punto de encuentro para vivir ese momento históríco.

“Yo pensaba que esto no iba a verlo. Esta Verja, lo único que hizo es separar a dos pueblos”, aseguró el alcalde linense, que, ante la creciente presencia de hinchas del nacionalismo español –futbolístico o político, que nunca se sabe--, se anticipaba a los acontecimientos: “Tendremos que disponer un dispositivo especial para el partido del domingo entre España e Inglaterra, porque además coincide con el domingo de la Velada”.

Entre bocinazos y el sonido de las vuvuzelas, el oeee-oeee-oeee futbolístico sucedía en la banda sonora de la madrugada a la novena de Beethoven, el himno de la Unión Europea, que acababa de oírse, ante la comitiva gubernamental que se encontraba situada al pie de la antigua frontera y en la que figuraban todos los miembros del Ejecutivo de Picardo.

Entre su equipo, se encontraba Joe Bossano, el octogenario ministro principal de Gibraltar que ahora forma parte de su gabinete y al que los reporteros de la televisión gibraltareña le preguntaron qué opinaba de los gritos de ´Gibraltar español´ que seguían oyéndose entre banderas: “Si ellos dicen que Gibraltar es español, yo digo que Gibraltar es nuestro y vamos a ir por el Campo de Gibraltar, el Campo es nuestro”, bromeaba con cierta socarronería, mientras se dejaba abrazar por Juan Carmona, que era alcalde socialista de La Línea cuando se abrió la Verja en 1982, tras el cierre decretado por la dictadura de Francisco Franco, en 1969. Ahora, es miembro del Grupo Transfronterizo: “Yo lo único que quiero es saludar a mi viejo amigo. Lo somos desde hace cuarenta años o más”.

“En España, siempre están con las banderas, aquí sólo las sacamos el National Day –prosiguió Bossano--. Yo creo en la identidad de Gibraltar”.

Muy cerca, un reducido grupo de gibraltareños asistía a los acontecimientos con una tranquilidad próxima a la flema británica, mientras coches y motocicletas salían o entraban con normalidad, para vivir la experiencia, mientras la euforia futbolística parecía atenuarse, tan sólo media hora después de que el último muro de Europa dejara de existir.

Las banderas de España, del Reino Unido y de Gibraltar seguían ondeando, sin embargo, entre algunas gibraltareñas, pero la sangre no parecía, a esas alturas, que fuera a llegar al rio. Desde España, empezaron a gritar “vivan los llanitos”. Y, en el Peñón, una pancarta celebraba en español al líder gibraltareño que logró evitar un Brexit duro en una frontera que ya no existe desde la medianoche: “Picardo, la madre que te parió, eres el mejor”.

Visita de Sánchez

La celebración gibraltareña de la desaparición de la Verja precede al viaje de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, que, en compañía de José Manuel Albares, ministro de Exteriores, tiene previsto reunirse este miércoles con representantes institucionales y de la sociedad civil y empresarial del Campo de Gibraltar, justo en el lugar en donde ya no estará la Verja que levantó Gran Bretaña en 1908.

A dicha cita acudirán sindicatos y empresarios. De entrada, la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC) ya ha realizado, horas atrás, una primera valoración del acuerdo alcanzado entre la Unión Europea, España y el Reino Unido sobre Gibraltar, destacando que supone un paso relevante para avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad institucional, económica y social.

Este no es un día cualquiera, asegura Fabian Picardo, ministro principal de Gibraltar, poco antes de firmar el acuerdo provisional que permitirá aplicar el Tratado suscrito entre Gran Bretaña y la Unión Europea a partir de este miércoles.

No es un día para la negociación sino para el consenso: «Este es el día en que engañamos al Brexit», declaró orgulloso el líder gibraltareño, cinco años después de comenzar el proceso negociador que ha cambiado las reglas del juego diplomático y suprimir el último muro de la Europa de Schengen.

Este mismo martes, en Bruselas, Picardo suscribió el prometido Concordato Reino Unido-Gibraltar en Bruselas, que permitirá al Peñón demandar a Londres que se retracte del Tratado en caso de que no satisfaga sus intereses. El lo ha firmado en nombre de Gibraltar y el Secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, hizo otro tanto en nombre del Reino Unido. La firma tuvo lugar en Ducale, la residencia del embajador británico ante la Unión Europea, antes de la ceremonia formal del Tratado en el edificio Berlaymont de Bruselas.