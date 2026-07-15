“Salten todos para ganarle al que no salta”: la AFA reaviva la mística antes del Argentina-Inglaterra

Horas antes de la semifinal del Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino publicó en X un video que no busca la neutralidad ni la tibieza: apela directamente a la identidad futbolera argentina, a su memoria afectiva y a un clásico que excede cualquier análisis táctico. El spot, titulado “Salten todos”, se volvió viral en minutos y se instaló como el contenido dominante de la previa del duelo con Inglaterra, un partido que siempre se juega en más de una cancha.

Un mensaje sin rodeos

La pieza arranca con una orden que funciona como consigna y como guiño generacional: “Salten. Salten todos para ganarle al que no salta. Desde donde estén.”

La frase remite al histórico canto de tribuna —“el que no salta, es un inglés”—, pero la AFA lo resignifica: no es un ataque, sino una invitación a participar del ritual colectivo. En tiempos de hiperconectividad, el salto funciona como gesto mínimo de pertenencia: una forma de jugar el partido sin estar en Atlanta.

Messi, Maradona y la continuidad de un relato

El video enlaza dos momentos que el fútbol argentino convirtió en mito:

Los ocho goles de Lionel Messi en este Mundial , que lo ubican en la cima de la tabla junto a Mbappé.

, que lo ubican en la cima de la tabla junto a Mbappé. El primer gol de Diego Maradona a Inglaterra en México 86, recuperado en imágenes y en una frase que busca activar la memoria emotiva: “Salten por la historia, como saltó alguna vez aquel diez... que esta tierra se la banca.”

La AFA construye así una continuidad narrativa: del 10 que saltó en el 86 al 10 que salta en 2026, y del país que se unió detrás de Maradona al que hoy se ordena detrás de Messi.

La Scaloneta como dispositivo emocional

El spot también refuerza la identidad del ciclo Scaloni, que desde Qatar 2022 se consolidó como un fenómeno cultural además de deportivo. La voz en off recuerda que el equipo llega a la semifinal “con ocho goles de Leo” y que “al mundo ya le saltó la ficha”.

La frase funciona como puente entre la épica y la actualidad: Argentina no solo llega con historia, llega con presente.

Un clásico que nunca es solo fútbol

Aunque Lionel Scaloni insiste en bajar la tensión —“es un partido de fútbol, no busquemos otra cosa” —, el cruce con Inglaterra siempre activa capas que exceden lo deportivo: Malvinas, México 86, la rivalidad simbólica y la liturgia de la hinchada.

El video no menciona nada de eso explícitamente, pero lo sugiere todo. La AFA evita la confrontación directa y elige la épica futbolera como terreno común, un modo de convocar sin encender conflictos.

El salto como metáfora nacional

Hacia el final, el spot pide un salto “por sus compañeros, por sus hermanos y por todos los argentinos que saltaron a la eternidad”, acompañado por imágenes de Menotti y otros referentes históricos.

La metáfora es clara: saltar es acompañar, sostener, empujar. En un país acostumbrado a convertir el fútbol en un espacio de catarsis colectiva, la AFA propone un gesto simple que condensa identidad, memoria y deseo.

Epílogo: un salto antes del salto

En la antesala de un partido que siempre se juega con historia, la AFA eligió un mensaje que no busca explicar nada: busca activar algo. Un gesto, un canto, una memoria. En un Mundial donde la Scaloneta volvió a construir comunidad, “Salten todos” funciona como contraseña y como promesa: si Argentina salta unida, la final está a un salto de distancia.

Con información de agencias e IA.