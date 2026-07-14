Trump vuelve a cambiar de rumbo: da marcha atrás con la tasa del 20% por patrullar Ormuz

Nuevo bandazo de Trump en su errática gestión de la guerra en Irán. El presidente de EE.UU. anunció este martes, 24 horas después de exigir el cobro de una tasa del 20% a los países del Golfo por patrullar el estrecho de Ormuz, que da marcha atrás.

“Tras mantener conversaciones muy fructíferas con los líderes de Oriente Medio, decidí sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán con Estados Unidos”, afirmó Trump este martes en Truth Social.

En efecto, después de denunciar la Administración Trump la pretensión de Irán de cobrar por el paso por el estrecho de Ormuz, el presidente de EE.UU. anunció este lunes exactamente lo mismo: que quería cobrar un tasa de “reembolso” a cambio de seguridad a los países del Golfo aliados de EEUU.

Al final, ese “reembolso”, según el presidente de EE.UU., no se hará en efectivo sino en inversiones en EE.UU. que no cuantificó: “Esas inversiones serán ENORMES, pero, al mismo tiempo, extraordinariamente beneficiosas para ellos y para su futuro. Como todo el mundo sabe, contamos con la mayor inversión en dólares en Estados Unidos de cualquier país de la historia, pero estas nuevas inversiones harán que esa cifra sea aún mayor, y veremos cómo fábricas, plantas y equipos llegan a Estados Unidos a niveles históricos, lo que creará millones de puestos de trabajo estadounidenses adicionales y bien remunerados”.

Trump, en su post, retuerce la realidad al afirmar que “el petróleo fluye como nunca antes”, cuando antes de su guerra en Irán el estrecho estaba abierto, sin tasas ni impuestos, y por él circulaba el 20% del comercio mundial del petróleo. “El estrecho de Ormuz está abierto a TODO el tráfico marítimo, excepto al de Irán, y eso se debe a su liderazgo mentiroso, violento y malicioso, que les está llevando por el camino de la DESTRUCCIÓN TOTAL”.

Y añade: “Por lo tanto, impondremos un bloqueo TOTAL, pero solo a los buques que vayan o vengan de puertos iraníes, o que transporten cualquier tipo de carga relacionada con Irán”.

Ese bloqueo, según anunció el Ejército de EEUU, arrancará este martes a las 4.00 pm hora del Este de EE.UU.: “Estados Unidos está GANANDO de nuevo, ganando como nunca antes. Los días en los que Irán mataba a cientos de miles de personas, incluidos 52.000 manifestantes [cifra que Trump nunca dice de donde sale y que ningún organismo internacional reconoce], han TERMINADO y, lo más importante, ¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!”