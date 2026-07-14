El Gobierno echó al Agregado Especializado en Inversiones de Argentina ante España

El Gobierno decidió el cese del consejero y cónsul general de Argentina ante España, Alejandro Nimo, quien había mantenido un conflicto con el embajador argentino en ese país, Alejandro Bunge, por quitarle su despacho.

Según el Decreto 588/2026 firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el Canciller, Pablo Quirno: “Dispónese el cese del abogado Marcelo Alejandro Nimo como Agregado Especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Embajada de la República Argentina ante el Reino de España”.

El cese de Nimo se produjo tras un conflicto interno entre el consejero y cónsul general de Argentina ante España y Bunge luego que el embajador decidió retirarle el despacho a Nimo dentro de la sede diplomática, ubicada en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, Madrid.

Nimo había sido designado a través del Decreto 722/2024 publicado el 9 de agosto de 2024 para ser el Consejero de Embajada y Cónsul General debido a que reunía “las condiciones de idoneidad profesional necesarias para desempeñar dicho cargo”.