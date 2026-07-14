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Tras un conflicto con el embajador

El Gobierno echó al Agregado Especializado en Inversiones de Argentina ante España

  • Se trata de Alejandro Nimo y fue removido del cargo tras el conflicto por un despacho con el embajador argentino en España, Alejandro Bunge.

Alejandro Nimo se define en redes sociales como "economista, discípulo de Huerta de Soto, mileista; menemista y guerrero de la Batalla Cultural".
Alejandro Nimo se define en redes sociales como "economista, discípulo de Huerta de Soto, mileista; menemista y guerrero de la Batalla Cultural". X @alejandronimoAr

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El Gobierno decidió el cese del consejero y cónsul general de Argentina ante España, Alejandro Nimo, quien había mantenido un conflicto con el embajador argentino en ese país, Alejandro Bunge, por quitarle su despacho.

Según el Decreto 588/2026 firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo y el Canciller, Pablo Quirno: “Dispónese el cese del abogado Marcelo Alejandro Nimo como Agregado Especializado en el Área de Promoción de Inversiones y Comercio Internacional de la Embajada de la República Argentina ante el Reino de España”.

El cese de Nimo se produjo tras un conflicto interno entre el consejero y cónsul general de Argentina ante España y Bunge luego que el embajador decidió retirarle el despacho a Nimo dentro de la sede diplomática, ubicada en la calle Fernando El Santo 15, en el barrio de Salamanca, Madrid.

Nimo había sido designado a través del Decreto 722/2024 publicado el 9 de agosto de 2024 para ser el Consejero de Embajada y Cónsul General debido a que reunía “las condiciones de idoneidad profesional necesarias para desempeñar dicho cargo”.

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